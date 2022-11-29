Hướng Hàm Chi cho biết cô cảm thấy vô cùng khó chịu trước sự quấy rối của fan couple Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư.
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Được biết đến với diễn xuất tròn trịa và vẻ ngoài đậm chất điện ảnh, Ngô Lỗi những năm gần đây vụt sáng như một gương mặt tiềm năng của Cbiz. Đặc biệt hơn kể từ sau sự thành công của Tinh Hán Xán Lạn, tên tuổi của sao nam này ngày một phủ sóng toàn Trung Quốc cũng chính vì vậy mà mọi thông tin liên quan đến tình cảm của anh chàng này đều bị netizen chú ý đến.
Cụ thể, không biết nguồn gốc từ đâu, tin đồn Ngô Lỗi - Hướng Hàm Chi hẹn hò liên tục được tung ra khiến chính chủ cảm thấy vô cùng đau đầu. Đặc biệt, cô nàng cho biết bản thân cảm thấy vô cùng khó chịu trước sự tấn công từ phía fan couple của cặp đôi chính Tinh Hán Xán Lạn.
Sau thời gian dài hứng “gạch đá”, cuối cùng Hướng Hàm Chi cũng lên tiếng phủ nhận việc hẹn hò với Ngô Lỗi trong livestream tối 27/11. Theo đó, nữ diễn viên cho biết: “Tôi không yêu Ngô Lỗi, các bạn bị làm sao vậy?”. Có thể thấy với việc nữ diễn viên đã đích thân xác nhận việc này, hẳn phía fan của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư là những người cảm thấy hạnh phúc nhất.
Hướng Hàm Chi là diễn viên trẻ người Trung Quốc, sinh năm 2002, cô được xem là nàng thơ mới của màn ảnh nhờ có cơ hội góp mặt trong loạt dự án truyền hình như: Trời quang không thể ngờ, Công tử, ta cưới chàng chắc rồi, Trăm năm hòa hợp, ước định một lời, Căng buồm ra khơi ngày nổi gió, Gia đình Tiểu Mẫn,...