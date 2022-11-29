Được biết đến với diễn xuất tròn trịa và vẻ ngoài đậm chất điện ảnh, Ngô Lỗi những năm gần đây vụt sáng như một gương mặt tiềm năng của Cbiz. Đặc biệt hơn kể từ sau sự thành công của Tinh Hán Xán Lạn, tên tuổi của sao nam này ngày một phủ sóng toàn Trung Quốc cũng chính vì vậy mà mọi thông tin liên quan đến tình cảm của anh chàng này đều bị netizen chú ý đến.

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Cụ thể, không biết nguồn gốc từ đâu, tin đồn Ngô Lỗi - Hướng Hàm Chi hẹn hò liên tục được tung ra khiến chính chủ cảm thấy vô cùng đau đầu. Đặc biệt, cô nàng cho biết bản thân cảm thấy vô cùng khó chịu trước sự tấn công từ phía fan couple của cặp đôi chính Tinh Hán Xán Lạn.