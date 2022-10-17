Đâu là sao nam lứa 95 được nhiều fan nữ Cbiz mong muốn sánh đôi nhất: Vương Nhất Bác gây bất ngờ, Ngô Lỗi không hổ danh nam thần sáng giá nhất

Mới đây Douban đã làm ra hẳn một bảng xếp hạng thống kê đâu là những sao nam được nhiều fan girl ao ước được sánh đôi nhất và kết quả thu về đã khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Làng phim ảnh Cbiz trong những năm vừa qua đang thực sự cho ra mắt khán giả lứa thế hệ nam diễn viên đầy tài năng và cho thấy bản thân đã sẵn sàng thay thế cho các bậc đàn anh. Tiêu biểu có thể kể đến như lứa 95 gốm những Ngô Lỗi , Tống Uy Long ,...Ngoài ra các sao nam này luôn là hình mẫu để các fan nữ mong muốn được đóng cặp một lần trong đời.

Đứng đầu trong bảng danh sách các sao nàm được fan sao nữ mong muốn hợp tác nhất là Ngô Lỗi với 27% số phiếu bầu. Có thể thấy, so với dàn sao nam lứa 9x, Ngô Lỗi là tiểu sinh có nền tảng rất tốt, thủ khoa Bắc Ảnh lại tham gia diễn xuất từ bé. Đặc biệt hơn sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, tên tuổi của anh đã nâng lên một tầm mới.

Nhiều người hâm mộ mê như điều đổ Hoắc Tướng Quân và chỉ mong chờ được thấy anh hợp tác cùng với nữ idol nhà mình. Chưa dừng lại ở đó nhan sắc điển trai của anh chàng cũng là một điểm cộng bởi dù cho đứng cạnh bất kỳ sao nữ nào Ngô Lỗi cũng khiến fan cảm thấy cực kỳ xứng đôi.

Lưu Hạo Nhiên: 25%

Lưu Hạo Nhiên - Ảnh: Internet

Xếp sau Ngô Lỗi là nam thần thanh xuân Lưu Hạo Nhiên với 25% phiếu bầu. Sở hữu nhan sắc điển trai cool ngầu, cộng thêm khả năng diễn xuất vốn đã được netizen công nhận từ lâu nên không ít người tỏ ra ngạc nhiên khi Lưu Hạo Nhiên đứng ở vị trí thứ 2.

Tống Uy Long: 13%

Tống Uy Long - Ảnh: Internet

Tuy mới vào nghề 5 năm nhưng Tống Uy Long đã kịp sở hữu hơn chục bộ phim, trong đó có không ít tác phẩm gây được tiếng vang như: Phượng Tù Hoàng, Bỉ Ngạn Hoa, Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà,...

Ngoài ra điểm mạnh của anh chàng còn nằm ở nhan sắc chuẩn nam thần của mình khi từng nét trên khuôn mặt của nam diễn viên đều ở mức quá đỗi hoàn hảo. Dẫu vậy thì trong giai đoạn vừa qua, Tống Uy Long liên tục xuất hiện với tình trạng gầy trơ xương và dần đánh mất đi hình ảnh đẹp trai ngày nào.

Hứa Khải: 10%

Hứa Khải - Ảnh: Internet

Sau thành công với vai diễn chàng trai ngự tiền nhất đẳng thị vệ Phú Sát Phó Hằng, con đường sự nghiệp diễn phim của Hứa Khải ngày càng rộng mở. Anh luôn mang đến nhiều hình ảnh khác nhau khi xuất hiện trước khán giả. Mặc dù còn nhiều tranh cãi về khả năng diễn xuất nhưng nhiệt độ của sao nam này "không phải dạng vừa".

Ngoài 4 cái tên kể trên vẫn còn đó một vài người xứng đáng góp mặt trong danh sách này, tuy nhiên người khiến netizen cảm thấy bất ngờ nhất khi không xuất hiện chính là Vương Nhất Bác - nam diễn viên vốn nổi tiếng với nhan sắc điển trai thuộc hàng top Cbiz và có cho mình một đội quân fan girl chẳng hề thua kém bất kỳ cái tên nào ở trên.