Đen đủi như Phế Hậu Tướng Quân, đồng loạt bị Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác 'chê': Liệu ai đủ sức cứu vãn?

Mới đây hàng loạt nguồn tin uy tín đều xác nhận Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều sẽ không gặp mặt trong dự án Phế Hậu Tướng Quân.

Mới đây theo trang thông tin của một blogger nổi tiếng cho biết khán giả đang tỏ ra xôn xao trước thông tin tiểu thuyết Phế Hậu Tướng Quân của Nhất Độ Quân Hoa sẽ được chuyển thể thành phim. Đáng nói, nam chính của tác phẩm này được đánh giá là "đệ nhất tra nam", độ "cặn bã" vượt xa Lý Thừa Ngân của Đông Cung hay Phó Thận Hành của Vật Trong Tay.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Phế Hậu Tướng Quân là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng tại đất nước tỷ dân. Bên cạnh đó, Mộ Dung Viêm cũng là kẻ bị mắng chửi rất nhiều. Vì vậy, nam diễn viên nào có thể thủ vai nam chính là chủ đề được vô số khán giả quan tâm.

Sau khi có tin Phế Hậu Tướng Quân được làm phim, trên mạng đã xuất hiện tin đồn Vương Nhất Bác sẽ đóng Mộ Dung Viêm. Trong khi đó, nữ chính Tả Thương Lang vừa mạnh mẽ vừa đáng thương được giao cho nàng tiểu hoa 85 Đường Yên.

Cả 2 nam thần Cbiz đều từ chối dự án lần này vì những lý do giống nhau - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trước đó đích thân quản lý của mỹ nam họ Vương đã lên tiếng cho biết anh chàng đang vô cùng bận rộn ở thời điểm hiện tại và không thể nhận dự án này chính vì vậy, cái tên được netizen đánh giá khả năng thay thế chính là Tiêu Chiến. Dẫu vậy chưa kịp vui mừng bao lâu thì nguồn tin của blogger lại cho biết thêm nam diễn viên họ Tiêu khó lòng có thể nhận vai chính bởi lẽ cũng giống như người bạn Vương Nhất Bác của mình lịch trình của anh đang là quá nhiều.

Thởi điểm hiện tại nam chính của Phế Hậu Tướng Quân vẫn đang là dấu hỏi lớn khi cả 2 nam thần sở hũu lưu lượng lớn như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đã từ chối thì liệu có ai đủ sức để kéo lượt theo dõi khủng về với dự án?

Phế Hậu Tướng Quân: Hé lộ lý do chính Vương Nhất Bác nhường vai tra nam cho Tiêu Chiến, phải chăng là do nữ nhân vật này? Mới đây vừa xuất hiện thông tin Vương Nhất Bác sẽ từ chối vai diễn trong Phế Hậu Tướng Quân và nhường nó cho Tiêu Chiến đang khiến cho cộng mạng xứ Trung xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/den-dui-nhu-phe-hau-tuong-quan-dong-loat-bi-tieu-chien-va-vuong-nhat-bac-che-lieu-ai-du-suc-cuu-van-511664.html