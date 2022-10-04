Rộ tin Ngọc Cốt Dao có tới 30 cảnh hôn, fan Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết

Sao quốc tế 04/10/2022 17:29

Fan tỏ ra cực kỳ phấn khích trước tin đồn Ngọc Cốt Dao sẽ có đến 30 cảnh hôn.

Trong khoảng thời gian sắp tới nền điện ảnh Cbiz sẽ cho ra lò những dự án đầy hấp dẫn để gửi đến netizen. Tuy nhiên, nếu được lựa chọn ra một bộ phim đầy sức hút với họ ở thời điểm hiện tại và đang nóng lòng được theo dõi đó chắc chắn phải là là Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến làm nam chính. Mặc dù mang một nội dung được dự đoán sẽ mang tới một câu chuyện tương đối thấm đẫm nước mắt dành cho người xem nhưng với sự góp mặt của mỹ nam họ Tiêu dĩ nhiên phim nhiều khả năng sẽ tạo nên cơn sốt vô cùng lớn. 

Rộ tin Ngọc Cốt Dao có tới 30 cảnh hôn, fan Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết - Ảnh 1
Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn được kỳ vọng sẽ mang tới cho người xem một bộ phim hay, hấp dẫn - Ảnh: Internet 

Cụ thể nội dung của phim nói về cặp đôi chính thái tử Thời Ảnh của Không Tang (Tiêu Chiến) và công chúa Chu Nhan (Nhậm Mẫn) của Xích Tộc vì cơ duyên mà kết thành sư đồ. Cùng nhau trải qua 3 năm, lại không thể hoá giải hiểu lầm. Từ đây Chu Nhan ân đoạn nghĩa tuyệt, Thời Ảnh âm thầm hy sinh, liệu tình thầy trò này sẽ đi về đâu?

Trước khả năng cao phim sẽ mang tới một cái kết buồn, mới đây một nam blogger nổi tiếng đã tiết lộ thông tin sẽ khiến netizen bớt buồn đi một phần nào khi cho biết trong phim sẽ có tới hơn 30 cảnh hôn giữa Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn. Tuy nhiên, theo một số bộ phận netizen điều này không những không giúp họ hết đau long mà sẽ còn tăng thêm độ đau xót nếu như phim có một cái kết đúng như những tin đồn gần đây. 

Rộ tin Ngọc Cốt Dao có tới 30 cảnh hôn, fan Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết - Ảnh 2
Fan Tiêu Chiến lo sợ phim sẽ có một cái kết ngược - Ảnh: Internet 

Đáng chú ý đây cũng là lần đầu Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn hợp tác chung với nhau nhưng ngay sau đoạn trailer được công chiếu, netizen tỏ rõ sự bất ngờ bởi màn kết hợp của cả 2 trông cực kỳ tự nhiên và không hề có một sự gượng gạo nào ở đây. Ngoài ra, nhiều người cũng khen ngợi khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ của nam diễn viên, bộc lộ được sự đau đớn của Thời Ảnh ở Ngọc Cốt Dao.

Bộ phim Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính hiện vẫn đang trong quá trình chờ thẩm định và sẽ sớm đưa ra lịch chiếu gửi đến quý vị khán giả trong thời gian sớm nhất. 

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