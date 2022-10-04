Rộ tin Ngọc Cốt Dao có tới 30 cảnh hôn, fan Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết

Trong khoảng thời gian sắp tới nền điện ảnh Cbiz sẽ cho ra lò những dự án đầy hấp dẫn để gửi đến netizen. Tuy nhiên, nếu được lựa chọn ra một bộ phim đầy sức hút với họ ở thời điểm hiện tại và đang nóng lòng được theo dõi đó chắc chắn phải là là Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến làm nam chính. Mặc dù mang một nội dung được dự đoán sẽ mang tới một câu chuyện tương đối thấm đẫm nước mắt dành cho người xem nhưng với sự góp mặt của mỹ nam họ Tiêu dĩ nhiên phim nhiều khả năng sẽ tạo nên cơn sốt vô cùng lớn.

Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn được kỳ vọng sẽ mang tới cho người xem một bộ phim hay, hấp dẫn - Ảnh: Internet

Cụ thể nội dung của phim nói về cặp đôi chính thái tử Thời Ảnh của Không Tang (Tiêu Chiến) và công chúa Chu Nhan (Nhậm Mẫn) của Xích Tộc vì cơ duyên mà kết thành sư đồ. Cùng nhau trải qua 3 năm, lại không thể hoá giải hiểu lầm. Từ đây Chu Nhan ân đoạn nghĩa tuyệt, Thời Ảnh âm thầm hy sinh, liệu tình thầy trò này sẽ đi về đâu?