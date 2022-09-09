TOP sao nam Hoa ngữ mặc đồng phục học sinh ấn tượng nhất: Dương Dương, Lý Dịch Phong đẳng cấp 'nam thần', Tiêu Chiến gây thất vọng

Nam thần Cbiz không không hổ ''Danh bất hư truyền'' khi bất cứ thể loại trang phục nào cũng đều đẹp trai xuất sắc.
- Lộ ảnh Tiêu Chiến 4 năm trước đúng cạnh Ngô Lỗi: Nhan sắc khác một trời một vực so với bây giờ đến fan lâu năm cũng không nhận ra
- Chuyện lạ không tưởng, xuất hiện sao nam đỉnh lưu còn cao hơn cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác: Sự thật đằng sau như nào đây?
Những năm gần đây thể loại phim học đường tại Cbiz luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả, không chỉ đơn giản là tái hiện lại các hình ảnh thời còn đi học mà những câu truyện thời còn là học sinh này đều được các nhà làm phim khắc họa một cách rõ nét và sinh động giúp mỗi người khi xem như trở về tuổi thanh xuân của mình.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều duy nhất khiến phim học đường ngày càng thịnh hành như thời nay bởi sức hút của các nam thần cũng là một yếu tố lớn giúp thể loại phim này được yêu mến. Đã có rất nhiều nam thần dù đã bước sang độ tuổi U30 nhưng khi mặc lên bộ đồng phục học sinh vẫn cực kỳ cuốn hút đến mê người. Dưới đây sẽ là một số nam diễn viên tiêu biểu chứng mình cho điều này.
Khi Lý Dịch Phong mặc đồng phục học sinh, anh luôn cảm thấy nó không hợp với khí chất của mình, bởi vì Lý Dịch Phong hiện tại không còn là 'tiểu thịt tươi' nữa, nên mặc đồng phục học sinh như thế này có phần không thích hợp.
Thế nhưng khán giả cho rằng anh có gu thời trang khi mặc đồng phục học sinh, người duy nhất có thể mặc đồng phục học sinh với gu thời trang sành điệu là Lý Dịch Phong.
Tống Uy Long
Sau khi Tống Uy Long khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, nam diễn viên mang dáng vẻ của một học bá đẹp trai, trầm tính.
Dương Dương đúng kiểu 'con nhà người ta trong truyền thuyết' - học giỏi, lạnh lùng, đẹp trai.
Tiêu Chiến thì lại khác, ngoài dáng vẻ ngây thơ, trong sáng của cậu học trò còn toát lên vẻ đẹp sang trọng và quý tộc.
Vương Nhất Bác
Kiểu nam thần trong lớp với tài năng thể thao vượt trội, lạnh lùng, phớt lờ cảm giác của người khác, đi đến đâu là kéo theo tiếng hò reo của các cô gái đến đấy chính là hình tượng mà Vương Nhất Bác muốn thể hiện, và cậu đã rất thành công.