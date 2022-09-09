TOP sao nam Hoa ngữ mặc đồng phục học sinh ấn tượng nhất: Dương Dương, Lý Dịch Phong đẳng cấp 'nam thần', Tiêu Chiến gây thất vọng

Những năm gần đây thể loại phim học đường tại Cbiz luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả, không chỉ đơn giản là tái hiện lại các hình ảnh thời còn đi học mà những câu truyện thời còn là học sinh này đều được các nhà làm phim khắc họa một cách rõ nét và sinh động giúp mỗi người khi xem như trở về tuổi thanh xuân của mình.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều duy nhất khiến phim học đường ngày càng thịnh hành như thời nay bởi sức hút của các nam thần cũng là một yếu tố lớn giúp thể loại phim này được yêu mến. Đã có rất nhiều nam thần dù đã bước sang độ tuổi U30 nhưng khi mặc lên bộ đồng phục học sinh vẫn cực kỳ cuốn hút đến mê người. Dưới đây sẽ là một số nam diễn viên tiêu biểu chứng mình cho điều này.