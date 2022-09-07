Chuyện lạ không tưởng, xuất hiện sao nam đỉnh lưu còn cao hơn cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác: Sự thật đằng sau như nào đây?

Cbiz vừa qua xôn xao vụ việc sao nam có đỉnh lưu còn cao hơn cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cộng lại.

Sau thành công của Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một bước tiến vào hàng ngũ đỉnh lưu lượng của Cbiz. Sở hũu ngoại hình nổi bật không quá khó để 2 ngôi sao này thành danh nhanh chóng và từng bước sở hũu lượng fan đông đảo nhất nhì xứ Trung. Tuy nhiên, mới đây dân tình vô cùng hoang mang khi vừa xuất hiện một sao nam còn có lưu lượng cao hơn cả 2 sao Trần Tình Lệnh cộng lại. Cụ thể, ở thời điểm hiện tại Lâm Ngạn Tuấn đang là cái tên nhận được sự chú ý rất lớn của dân mạng. Đang từ ngôi sao tiềm năng, anh chàng bỗng sụp đổ hình tượng sau khi bị khui ra chuyện hẹn hò, đánh bạc. Chính vì vậy mà đại fan của mỹ nam họ Lâm đã mở một buổi livestream nhằm bóc phốt thần tượng.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Đáng chú ý việc livestream của đại fan này đã thu hút đến 53 triệu lượt xem, gấp hơn 5 lần lượt theo dõi trang Weibo của Lâm Ngạn Tuấn. Vì lượng truy cập tăng quá nhanh gây ra tình trạng giật lag mạnh. Rất nhiều người nổi tiếng, tài khoản lớn đã vào livestream hóng chuyện như Đài truyền hình Liễu Ninh, tài khoản của Đới Hướng Vũ, Châu Bút Sướng… Chưa dừng lại ở đó, những hotsearch liên quan đến Lâm Ngạn Tuấn cũng chễm chệ trên top suốt đêm qua. Có thể nói sự việc này đã thu hút rất đông đảo người quan tâm đến.

Lâm Ngạn Tuấn - Ảnh: Internet Lâm Ngạn Tuấn được khán giả biết đến nhiều nhất sau khi debut trong chương trình Idol Producer 2018. Ngoài hoạt động ở mảng âm nhạc, anh chàng còn tham gia đóng phim. Trong năm 2021, Lâm Ngạn Tuấn tham gia vào 2 dự án là Hóa Ra Em Rất Yêu Anh và Nhất Kiến Khuynh Tâm. Một số bộ phận netizen còn cười đùa cho rằng việc anh chàng bị bóc phốt còn sở hữu sức hút còn cao hơn cả Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Dương Dương để trở thành đỉnh lưu lượng. Tuy nhiên, drama này cũng có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp của chàng mỹ nam này.

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