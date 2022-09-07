Lộ ảnh Tiêu Chiến 4 năm trước đúng cạnh Ngô Lỗi: Nhan sắc khác một trời một vực so với bây giờ đến fan lâu năm cũng không nhận ra

Tạo hình 4 năm trước của Tiêu Chiến khiến nhiều fan té ngửa vì nhận không ra thần tượng.

Cả Ngô Lỗi và Tiêu Chiến đều là những mỹ nam nổi danh Cbiz, không ai kém cạnh ai. Vậy mà mới đây, người hâm mộ phát hiện nhan sắc có phần khiến nhiều người ngạc nhiên của nam diễn viên họ Tiêu khi đứng chung một khung hình đồng nghiệp trong dự án Đấu Phá Thương Khung. Ngô Lỗi và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Đấu Phá Thương Khung là bộ phim cổ trang lên sóng cách đây từ 4 năm trước. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Ngô Lỗi, Tiêu Chiến, Lý Thấm... Tại thời điểm đó Ngô Lỗi được lựa chọn đóng vai chính còn Tiêu Chiến đảm nhận vai phụ.

Nhan sắc một trời một vực giữa 2 nam thần vào 4 năm trước - Ảnh: Internet Tuy nhiên điều khiến netizen ngỡ ngàng chính là nhan sắc của anh chàng, kiểu tóc mái dài, rẽ ngôi lệch một bên khiến gương mặt của Tiêu Chiến già dặn trông thấy. Thậm chí một vài fan hâm mộ khi nhìn vào còn cho rằng bản thân không thể nhận ra mỹ nam Tiêu Chiến đẹp trai ngày nào. Nhan sắc khiến netizen khó lòng nhận ra của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Chưa kể khi đó Tiêu Chiến giảm cân quá đà nên ngũ quan không rõ ràng. Khuôn mặt gầy, đen, bóng dầu của anh chàng quả là thảm họa khi đứng cạnh Ngô Lỗi nét nào ra nét đấy.

Nhan sắc siêu cấp đẹp trai của mỹ nam họ Tiêu ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet Mặc dù vô cùng yêu thích Tiêu Chiến nhưng chính người hâm mộ cũng phải thừa nhận không thể “nuốt trôi” tạo hình này của nam diễn viên. Rõ ràng khi đem so sánh với trạng thái hiện tại, nhan sắc của Tiêu Chiến quả là một trời một vực, điều này cho thấy mỹ nam họ Tiêu đã cố gắng thay đổi ngoại hình ra sao để có được sự nghiệp như thời điểm hiện tại.

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