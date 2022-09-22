Xuất hiện sao nam để tóc bạch kim visual đỉnh cao, Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác không có cửa chung mâm

Tạo hình tóc bạch kim trong phim mới của Trần Phi Vũ khiến fan mê mệt. Thậm chí còn đẹp ra so sánh với Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác.

Màu tóc bạch kim là màu cực sang chảnh nhưng cũng rất kén người. Bằng chứng là đã có rất nhiều sao nam nổi tiếng lựa chọn màu này, tuy nhiên kết quả không như ý muốn mà còn được kê vào danh sách những ngôi sao có màu tóc thảm họa nhất Cbiz. Trần Phi Vũ khiến fan mê điếu đổ vì màu tóc bạch kim cực ngầu - Ảnh: Internet Mới đây, netizen bị "đốn gục" trước tạo hình tóc bạch kim như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình của Thái tử Cbiz Trần Phi Vũ. Hàng loạt mỹ từ đều được fan dành để cảm thán về độ đẹp trai đỉnh cao của nam thần thế hệ 2k. Thậm chí một số netizen còn cho rằng, anh chàng chính là sao nam để màu bạch kim đẹp trai nhất Cbiz, kể cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không cửa để chung mâm với anh chàng.

Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet Được biết, kiểu tóc nổi bật trên là tạo hình cho vai diễn “Quái thú lông vàng” Lý Tuân – nam chính do Trần Phi Vũ đóng trong bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Từ hình ảnh trong trailer mới nhất của bộ phim, có thể thấy màu tóc bạch kim vốn kén người cũng không thể dìm nổi nhan sắc điển trai của mỹ nam sinh năm 2000. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet Đến cả đại lưu lượng Vương Nhất Bác nổi tiếng với vẻ đẹp cân mọi kiểu tóc cũng phải dè chừng. Trước đó, kiểu tóc mullet màu bạch kim cũng từng được Vương Nhất Bác chọn xuất hiện trong Singe hay nhiều chương trình, sự kiện.

Ngoài Vương Nhất Bác, người hâm mộ còn nhắc đến nam thần Tiêu Chiến cũng từng "gây bão" với màu tóc bạch kim. Dẫu vậy cả 2 sao nam này đều không thể sánh bằng Trần Phi Vũ. Với vẻ ngoài như "đo ni đóng giày" cho nhân vật nam chính Lý Tuân - một bad boy với đôi chân siêu dài, dáng vẻ ngồng cuồng, bá đạo, Trần Phi Vũ đang kiến fan không ngừng ngóng chờ được thấy anh trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Được biết, drama Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa là bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Twentine. Dự án phim được nhào nặn từ đạo diễn nổi tiếng với thể loại ngôn tình chuyển thể như Bên Nhau Trọn Đời và Sam Sam Đến Đây Ăn Nào - Lưu Tuấn Kiệt. Hiện bộ phim vừa mới ra mắt trailer đầu tiên và chưa có lịch chiếu chính thức.

Netizen ngỡ ngàng trước nam thần sở hữu tỉ lệ cơ thể hoàn hảo tuyệt đối, Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác đều không có cửa? Nhiều cư dân mạng cho rằng vóc dáng chuẩn chỉnh của Lâm Nhất ăn đứt mỹ nam đình đám Tiêu Chiến, hay ngay cả body đẹp mê ly của mỹ nam cổ trang Vương Nhất Bác cũng không để sánh bằng.

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