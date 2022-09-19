Đâu là nam diễn viên có góc nghiêng thần thánh nhất Cbiz: Tiêu Chiến đẹp vậy cũng chỉ đứng cuối BXH, số 1 gây bất ngờ nhất

Sao quốc tế 19/09/2022 14:20

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác,... đều là những mỹ nam sở hữu góc nghiêng cực phẩm nhưng chừng đó vẫn không đủ để giúp họ có được thứ hạng cao trong BXH này.

Bên cạnh tài năng diễn xuất và luôn tạo ra những sản phẩm nổi tiếng khiến fan sung sướng ngất ngây, những nam thần Cbiz này còn khiến cho hội chị em phải ngã nghiêng vì góc nghiêng quá đỗi thần thánh của mình. 

1. Hứa Khải

Nói đến "góc nghiêng thần thánh", chắc hẳn Hứa Khải là nhân vật được nhiều người nghĩ đến đầu tiên. Chính vì vậy, không khó để anh chàng xứng đáng có được vị trí số 1 trong BXH này. 

Đâu là nam diễn viên có góc nghiêng thần thánh nhất Cbiz: Tiêu Chiến đẹp vậy cũng chỉ đứng cuối BXH, số 1 gây bất ngờ nhất - Ảnh 1

Đâu là nam diễn viên có góc nghiêng thần thánh nhất Cbiz: Tiêu Chiến đẹp vậy cũng chỉ đứng cuối BXH, số 1 gây bất ngờ nhất - Ảnh 2
 Hứa Khải - Ảnh: Internet

Sở hữu một sống mũi rất cao, thẳng, cùng thần thái lạnh lùng đã giúp nam diễn viên trở nên vô cùng thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí một số người hâm mộ còn cười đùa nếu như được nhìn cận cảnh trực tiếp góc nghiêng của anh chàng có khi họ sẽ xỉu mất. 

2. Dương Dương

Nhắc đến một trong những nam thần không góc chết hẳn Dương Dương sẽ là cái tên chắc chắn góp mặt. Ở tuổi 31, nhan sắc của mỹ nam họ Dương vẫn chưa cho thấy sự tụt dốc một chút nào. 

Đâu là nam diễn viên có góc nghiêng thần thánh nhất Cbiz: Tiêu Chiến đẹp vậy cũng chỉ đứng cuối BXH, số 1 gây bất ngờ nhất - Ảnh 3

Đâu là nam diễn viên có góc nghiêng thần thánh nhất Cbiz: Tiêu Chiến đẹp vậy cũng chỉ đứng cuối BXH, số 1 gây bất ngờ nhất - Ảnh 4
 Dương Dương - Ảnh: Internet

Nam thần đốn tim người hâm mộ với những bức ảnh chụp nghiêng vô cùng thần thái với sống mũi thẳng tắp, ngũ quan hoàn hảo.

3. Cung Tuấn

Nói về mỹ nam có góc nghiêng tuyệt vời không thể không kể đến Cung Tuấn. 

Đâu là nam diễn viên có góc nghiêng thần thánh nhất Cbiz: Tiêu Chiến đẹp vậy cũng chỉ đứng cuối BXH, số 1 gây bất ngờ nhất - Ảnh 5

Đâu là nam diễn viên có góc nghiêng thần thánh nhất Cbiz: Tiêu Chiến đẹp vậy cũng chỉ đứng cuối BXH, số 1 gây bất ngờ nhất - Ảnh 6
 Cung Tuấn - Ảnh: Internet

Bên cạnh khả năng diễn xuất, góc nghiêng hoàn hảo với sống mũi cao như tạc tượng chính là một trong những "vũ khí" đốn tim người hâm mộ của Cung Tuấn.

4. Vương Nhất Bác

Thêm một mỹ nam có góc nghiêng hoàn mỹ phải kể đến Vương Nhất Bác.

Đâu là nam diễn viên có góc nghiêng thần thánh nhất Cbiz: Tiêu Chiến đẹp vậy cũng chỉ đứng cuối BXH, số 1 gây bất ngờ nhất - Ảnh 7

Đâu là nam diễn viên có góc nghiêng thần thánh nhất Cbiz: Tiêu Chiến đẹp vậy cũng chỉ đứng cuối BXH, số 1 gây bất ngờ nhất - Ảnh 8
 Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Mặc dù ngôi sao nổi tiếng Cbiz không sở hữu một chiếc mũi quá cao nhưng lại rất vừa vặn với tỷ lệ khuôn mặt của anh. Cũng nhờ vậy mà anh chàng sở hũu lượng fan nữ đông đảo nhất nhì Cbiz hiện nay. 

5. Tiêu Chiến

Tiêu Chiến là cái tên được xếp hạng có gương mặt  đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương theo TCC Asia. 

Đâu là nam diễn viên có góc nghiêng thần thánh nhất Cbiz: Tiêu Chiến đẹp vậy cũng chỉ đứng cuối BXH, số 1 gây bất ngờ nhất - Ảnh 9

Đâu là nam diễn viên có góc nghiêng thần thánh nhất Cbiz: Tiêu Chiến đẹp vậy cũng chỉ đứng cuối BXH, số 1 gây bất ngờ nhất - Ảnh 10
 Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Mỹ nam sở hữu một sống mũi cao, thanh tú cùng phần chân mày tinh xảo tạo nên một cảm giác vô cùng cuốn hút. Dẫu vậy việc chỉ có được thứ 5 vẫn khiến cho fan của anh chàng cảm thấy không hài lòng đôi chút. 

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Dương Dương sao Châu Á sao Hoa ngữ

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