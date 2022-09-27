Kết hợp với đạo diễn nổi tiếng, Tiêu Chiến được fan mong chờ tạo bước đột phá trong sự nghiệp: Liệu có vượt xa Vương Nhất Bác?

Sao quốc tế 27/09/2022 23:05

Trong lần đầu hợp tác với đạo diễn điện ảnh Vương Gia Vệ, Tiêu Chiến đã được khen ngợi hết lời.

Sau thành công của Trần Tình LệnhTiêu Chiến trở thành đỉnh lưu lượng đình đám Cbiz. Anh chàng liên tục được mời đóng chính trong nhiều dự án phim truyền hình đầu tư lớn. Dẫu vậy để có thể sánh ngang với bạn diễn thân thiết là Vương Nhất Bác rõ ràng mỹ nam họ Tiêu không thể sánh bằng.

Kết hợp với đạo diễn nổi tiếng, Tiêu Chiến được fan mong chờ tạo bước đột phá trong sự nghiệp: Liệu có vượt xa Vương Nhất Bác? - Ảnh 1
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sắp tới đây mọi chuyện có thể rẻ sang chiều hướng mới khi Tiêu Chiến được cho là sẽ có bước nhảy vọt trong thời gian tới đây.

Cụ thể, mới đây Tiêu Chiến đã tham gia vào một bộ phim quảng cáo do đạo diễn Hồng Kông Vương Gia Vệ chịu trách nhiệm chính. Lần đầu hợp tác cùng đại đạo họ Vương, chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì màn thể hiện quá xuất sắc.

Kết hợp với đạo diễn nổi tiếng, Tiêu Chiến được fan mong chờ tạo bước đột phá trong sự nghiệp: Liệu có vượt xa Vương Nhất Bác? - Ảnh 2
Khả năng diễn xuất của Tiêu Chiến ngày một thăng hạng - Ảnh: Internet

Theo đó, trong bộ phim quảng cáo này, Tiêu Chiến vào vai một anh chàng pha chế cà phê. Không chỉ dừng lại ở việc sáng tạo món thức uống quốc dân này, chàng mỹ nam còn kể câu chuyện về chúng. Dưới ống kính đậm chất điện ảnh của Vương Gia Vệ, Tiêu Chiến không chỉ điển trai mà còn thể hiện kỹ năng diễn xuất cực tốt. Chàng mỹ nam nhanh chóng nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả.

Kết hợp với đạo diễn nổi tiếng, Tiêu Chiến được fan mong chờ tạo bước đột phá trong sự nghiệp: Liệu có vượt xa Vương Nhất Bác? - Ảnh 3
Nhan sắc cực phẩm của Tiêu Chiến trong phim - Ảnh: Internet

- Màu phim đẹp, góc quay xịn cùng với diễn xuất tự nhiên, đài từ tốt của diễn viên Tiêu Chiến. Tất cả tạo nên một bộ phim ngắn đẹp và ý nghĩa.

- Tiêu Chiến dưới ống kính của Vương Gia Vệ tuyệt thật sự ấy góc quay với màu phim đỉnh lắm luôn.

- Đúng là đạo diễn chắc tay, phim được quay đẹp ghê, lần đầu Tiêu Chiến hợp tác cùng mà coi ăn ý quá.

Với màn thể hiện xuất sắc này, Tiêu Chiến được kỳ vọng sẽ tấn công màn ảnh rộng trong tương lai. Với lợi thế ngoại hình điển trai, diễn xuất tốt anh chàng chắc hẳn sẽ tạo ra được những thành tích lớn trong mảng điện ảnh.

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