Đối với một diễn viên việc nhận được nhận những giải thưởng cá nhân luôn được xem là một điều cao quý đối với họ, bởi đó không chỉ là sự công nhận cho những cố gắng của họ mà còn là thành tích giúp sự nghiệp của các ngôi sao này thêm phần vĩ đại trong mắt fan hâm mộ. Tuy nhiên, trong số những giải thưởng cao quý tại Cbiz chỉ có duy nhất một danh hiệu mà không ngôi sao nào muốn tên mình xướng lên tại mục nhận thưởng. Đó chính là giải thưởng Cây Chổi Vàng với mục đích là dành cho diễn viên dở nhất của điện ảnh xứ Trung. Giải thưởng bắt đầu vào năm 2007, do đạo diễn Trình Thanh Tùng sáng lập.

Giải thưởng Cây Chổi Vàng luôn gây ra nhiều sự tranh cãi không hồi kết - Ảnh: Internet

Kể từ khi ra mắt cho đến này, hầu như hàng năm những lùm xùm xoay quanh về ''Cây Chổi Vàng'' vẫn luôn diễn ra hằng năm. Trong đó điểm bị phàn nàn chất nằm ở tiêu chí đánh giá chất lượng và hội đồng BGK đều không rõ ràng. Một số người cho rằng, cách chấm giải thuộc về cảm tính cá nhân của Trình Thanh Tùng nên thiếu sự khách quan.