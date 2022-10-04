'Kẻ thù chung của sao Cbiz' chính thức gặp báo ứng, fan Tiêu Chiến và Dương Mịch tỏ vẻ sung sướng

Sao quốc tế 04/10/2022 21:45

Mới đây thông tin về việc Trình Thanh Tùng - người từng có những phát ngôn không hay nhắm về các ngôi sao nổi tiếng Cbiz đã bị cấm phát ngôn, đồng thời lộ hàng loạt những lùm xùm trước đây trong quá khứ.

Đối với một diễn viên việc nhận được nhận những giải thưởng cá nhân luôn được xem là một điều cao quý đối với họ, bởi đó không chỉ là sự công nhận cho những cố gắng của họ mà còn là thành tích giúp sự nghiệp của các ngôi sao này thêm phần vĩ đại trong mắt fan hâm mộ. Tuy nhiên, trong số những giải thưởng cao quý tại Cbiz chỉ có duy nhất một danh hiệu mà không ngôi sao nào muốn tên mình xướng lên tại mục nhận thưởng. Đó chính là giải thưởng Cây Chổi Vàng với mục đích là dành cho diễn viên dở nhất của điện ảnh xứ Trung. Giải thưởng bắt đầu vào năm 2007, do đạo diễn Trình Thanh Tùng sáng lập.

'Kẻ thù chung của sao Cbiz' chính thức gặp báo ứng, fan Tiêu Chiến và Dương Mịch tỏ vẻ sung sướng - Ảnh 1
Giải thưởng Cây Chổi Vàng luôn gây ra nhiều sự tranh cãi không hồi kết - Ảnh: Internet

Kể từ khi ra mắt cho đến này, hầu như hàng năm những lùm xùm xoay quanh về ''Cây Chổi Vàng'' vẫn luôn diễn ra hằng năm. Trong đó điểm bị phàn nàn chất nằm ở tiêu chí đánh giá chất lượng và hội đồng BGK đều không rõ ràng. Một số người cho rằng, cách chấm giải thuộc về cảm tính cá nhân của Trình Thanh Tùng nên thiếu sự khách quan.

'Kẻ thù chung của sao Cbiz' chính thức gặp báo ứng, fan Tiêu Chiến và Dương Mịch tỏ vẻ sung sướng - Ảnh 2
Đạo diễn Trình Thanh Tùng bị đào lại hàng loạt vết nhơ trong quá khứ - Ảnh: Internet

Bằng chứng là trong năm nay, Bao Bối Nhĩ là người "xui xẻo" phải nhận giải Đạo diễn gây thất vọng nhất với bộ phim Dương Quang Tỷ Muội Tinh Nghịch. Điều này ngay lập tức khiến Bao Bối Nhĩ tỏ ra tức giận và đã trực tiếp đưa ra những câu hỏi đối chất với Trình Thanh Tùng.

Cụ thể vị đạo diễn thắc mắc tiêu chí chấm giải Cây Chổi Vàng là gì? BGK gồm những ai? Khi bỏ phiếu có dùng danh tính thật không? Bản thân nam diễn viên được bao nhiêu phiếu? ... Sự việc còn diễn ra theo chiều hướng tiêu cực hơn khi vị đạo diễn họ Trình bị cộng đồng mạng đào lại hàng loạt vết nhơ trong quá khứ khi từng có phát biểu gây sốc về chính trị và từng gạ gẫm người đồng giới. 

'Kẻ thù chung của sao Cbiz' chính thức gặp báo ứng, fan Tiêu Chiến và Dương Mịch tỏ vẻ sung sướng - Ảnh 3
Tiêu Chiến và Dương Mịch từng là nạn nhân bị vị đạo diễn kia chỉ trích không ngớt - Ảnh: Internet

Trước sức ép từ phía dư luận Trình Thanh Tùng đã bị cấm phát ngôn trong các lễ trao giải sắp tới. Khi thấy Trình Thanh Tùng gặp chuyện, đa số cư dân mạng đều cảm thấy vui mừng, đặc biệt phải là fan của Tiêu ChiếnDương Mịch bởi lẽ 2 ngôi sao này từng là mục tiêu bị vị đạo diễn kia nhắm đến chỉ trích không ngớt. 

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