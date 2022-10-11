Bị cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác 'chê', fan Phế Hậu Tướng Quân cả 2 không 'xứng' vào vai nam chính mà phải là nhân vật này

Sao quốc tế 11/10/2022 12:30

Đến thời điểm hiện tại, nam chính của Phế Hậu Tướng Quân vẫn đang là dấu chấm hỏi lớn chưa có lời giải đáp.

Gần đây, trên mạng xuất hiện thông tin bộ tiểu thuyết đình đám Phế Hậu Tướng Quân của tác giả Nhất Độ Quân Hoa sẽ được chuyển thể thành phim, gây nên nhiều bất ngờ và chờ đợi cho khán giả xem đài.

Bị cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác 'chê', fan Phế Hậu Tướng Quân cả 2 không 'xứng' vào vai nam chính mà phải là nhân vật này - Ảnh 1
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet 

Chính vì vậy không ít nhiều người tin rằng dự án lần này sẽ quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám của Cbzi để xứng với tầm vóc của tiểu thuyết này. Vương Nhất Bác là cái tên được liên hệ, sở hữu nhan sắc lẫn lượng fan hùng hậu nhất nhì Cbiz ở thời điểm hiện tại không quá khó hiểu khi anh chàng là cái tên tuyệt vời cho vị trí nam chính.

Bị cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác 'chê', fan Phế Hậu Tướng Quân cả 2 không 'xứng' vào vai nam chính mà phải là nhân vật này - Ảnh 2
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, ít lâu sau, Tiêu Chiến mới lại là cái tên được các blogger dự đoán sẽ nhận vai nam  chính của Phế Hậu Tướng Quân

Điều này vô tình khiến cho netizen cảm thấy đôi chút sự khó chịu khi cảm giác như phía nhà làm phim đang cố tình cọ nhiệt để gây thêm sự chú ý cho dự án.

Ngoài ra số đông netizen cảm thấy cả Tiêu ChiếnVương Nhất Bác thật sự chưa đủ ''tầm'' để đảm nhận vai nam chính nặng đô như này, bởi lẽ một điều dễ hiểu là cặp đôi Trần Tình Lệnh chưa bao giờ được đánh giá cao ở khoản diễn xuất.

Bị cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác 'chê', fan Phế Hậu Tướng Quân cả 2 không 'xứng' vào vai nam chính mà phải là nhân vật này - Ảnh 3
Hoắc Kiến Hoa - Ảnh: Internet 

Ngoài 2 cái tên vừa nêu ở trên, Hoắc Kiến Hoa cũng là một trong những ứng cử viên được rất nhiều người mong muốn sẽ hóa thân vào nhân vật này. Sao nam Hoa Thiên Cốt từng cân 2 vai "tra nam" nổi tiếng của màn ảnh là Bạch Tử Họa và Càn Long. Chính vì vậy việc một vai diễn đòi hỏi nhiều yếu tố như diễn xuất, biểu đạt hay cảm xúc Hoắc Kiến Hoa đều sẽ làm nó một cách hoàn hảo. 

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang mong đợi thông tin chính thức từ các diễn viên.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Hoắc Kiến Hoa Sao Châu Á sao Hoa ngữ

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