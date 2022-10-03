Điểm mặt những sao nam hot nhất Cbiz ăn gian chiều cao: Dương Dương, Vương Nhất Bác gây sốc với số cm giày độn

Sao quốc tế 03/10/2022 16:52

Dù sở hữu chiều cao không hề thấp nhưng những sao nam này lại phải ăn gian để có được những thước phim ưng ý trong các dự án mà mình tham dự.

Trong phim ảnh để cho ra mắt những thước phim ưng ý nhất đòi hỏi rất nhiều yếu tố như chất lượng hình ảnh, diễn xuất của diễn viên,...Chính vì vậy để làm được điều này, phần đông các nam nữ diễn viên đều phải nỗ lực rất nhiều từ việc nhớ kịch bản, thậm chí là phải ăn gian chiều cao để có thể làm sao cho các cảnh quay chân thực nhất. 

Thời gian gần đây, việc các nam diễn viên ăn gian chiều cao đã không còn là chuyện hiếm thấy tại Cbiz. Dưới đây chính là một số mỹ nam điện ảnh nổi tiếng đã từng làm điều này. 

Vương Nhất Bác 

Điểm mặt những sao nam hot nhất Cbiz ăn gian chiều cao: Dương Dương, Vương Nhất Bác gây sốc với số cm giày độn - Ảnh 1
Vương Nhất Bác tỏ ra thất thế hoàn toàn trước Tiêu Chiến - Ảnh: Internet 

Mặc dù sở hữu chiều cao lên đến 1m80 (chiều cao cực tốt đối dành cho người Châu Á) nhưng khi đóng chung với bạn diễn Tiêu Chiến, nam diễn viên trông thất thế thấy rõ khi thua tới 3cm. 

Điểm mặt những sao nam hot nhất Cbiz ăn gian chiều cao: Dương Dương, Vương Nhất Bác gây sốc với số cm giày độn - Ảnh 2
Để ra dáng Hàm Quang quân băng lãnh luôn bảo vệ Ngụy Vô Tiện anh chàng buộc phải sử dụng chiếc giày độn huyền thoại - Ảnh: Internet 

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Vương Nhất Bác đã phải dùng tới chiếc giày độn đế "huyền thoại" để có được vẻ ngoài cao lớn hơn đồng nghiệp trong dự Trần Tình Lệnh, bởi lẽ nam diễn viên trong phim luôn phải ra dáng hình tượng Hàm Quang quân băng lãnh, để đứng ra bảo vệ Ngụy Vô Tiện (Tiêu Chiến) nên việc anh thấp bé hơn mỹ nam họ Tiêu là điều sẽ khiến phim hơi thiếu logic.  

La Vân Hi 

Thời điểm Hương Mật Tựa Khói Sương lên sóng, nhân vật Dạ Thần Nhuận Ngọc từng khiến trái tim thiếu nữ phải loạn nhịp. Thậm chí tới thời điểm bây giờ đó vẫn là một trong những vai diễn mà một số bộ phận netizen cho rằng là ấn tượng nhất cho tới nay của La Vân Hi. 

Điểm mặt những sao nam hot nhất Cbiz ăn gian chiều cao: Dương Dương, Vương Nhất Bác gây sốc với số cm giày độn - Ảnh 3
Chiều cao khiêm tốn của La Vân Hi buộc anh phải thường xuyên ăn gian chiều cao - Ảnh: Internet 

Dù Sở hữu một gương mặt điển ảnh với các đường nét sắc sảo lẫn ngoài hình ấn tượng giúp anh chàng có thể cân được hầu hết các loại trang phục. Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất của nam diễn viên chính là chiều cao có phần khiêm tốn của anh - 1m77. Chính vì vậy trong các bộ phim của mình, La Vân Hi thường xuyên bị netizen bắt gặp hình ảnh trên chân chiếc giày độn hơn chục cm để giúp bản thân lên hình trông đẹp hơn. 

Dương Dương

Điểm mặt những sao nam hot nhất Cbiz ăn gian chiều cao: Dương Dương, Vương Nhất Bác gây sốc với số cm giày độn - Ảnh 4
Dương Dương và đôi giày độn tới 7cm trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên - Ảnh: Internet 

Cũng giống như Vương Nhất Bác, Dương Dương cũng sở hữu chiều cao lên đến 1m8 nhưng trong một số phân cảnh đòi hỏi anh chàng buộc phải ''cao hơn'' thì mỹ nam họ Dương cũng phải dùng đến chiếc giày độn thần thánh. Bằng chứng là trong quá trình quay Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, để có thể mang tới cho khán giả một cảnh hôn đẹp nhất, chàng "Tiêu Nại" Dương Dương đã mang đôi giày tăng chiều cao lên tới 7cm.

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