Vương Nhất Bác xuất sắc đạt kỷ lục nhờ phim mới: Liệu đã đủ thế chỗ Lý Dịch Phong thành đỉnh lưu?

Sao quốc tế 23/09/2022 16:07

Vương Nhất Bác tiếp tục tạo lập thành tích mới trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Vương Nhất Bác từng là diễn viên kém tiếng của giới giải trí Hoa ngữ. Đồng thời, anh cũng bị chê là "mặt liệt" vì biểu cảm đơ cứng và diễn xuất một màu.

Vương Nhất Bác xuất sắc đạt kỷ lục nhờ phim mới: Liệu đã đủ thế chỗ Lý Dịch Phong thành đỉnh lưu? - Ảnh 1
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet 

Nhưng từ sau siêu phẩm Trần Tình Lệnh, tên tuổi của tài tử họ Vương lên như diều gặp gió. Hàng loạt các thương vụ quảng cáo, kịch bản phim ảnh đều tìm đến anh. Sau khi nổi tiếng, Vương Nhất Bác được hợp tác với nhiều diễn viên gạo cội như Châu Tấn, Lương Triều Vỹ, Hoàng Bột... Bên cạnh đó, anh cũng từng bước lấn sân sang màn ảnh rộng và đạt được một số thành công nhất định. 

Hiện tại, nam diễn viên đang có 4 phim điện ảnh chờ ngày ra rạp. Những tác phẩm này bao gồm Trường Không Chi Vương, Vô Danh, Lực Lượng Gìn Giữ Hòa Bình, Nhiệt Liệt.

Vương Nhất Bác xuất sắc đạt kỷ lục nhờ phim mới: Liệu đã đủ thế chỗ Lý Dịch Phong thành đỉnh lưu? - Ảnh 2
Vị thế của Vương Nhất Bác đang ngày một nâng cao - Ảnh: Internet 

Mặc dù phim chưa công chiếu nhưng đã nhận được vô số sự chú ý của khán giả. Các thông tin liên quan đến tác phẩm, ngày chiếu, giờ chiếu đều được người hâm mộ tìm hiểu kỹ càng. Đáng nói, tổng số khán giả đặt xem trước 4 phim kể trên đã lên tới hơn 1.2 triệu người. Trong đó, lượng người đặt xem Trường Không Chi Vương là nhiều nhất với 337.000 vé.

Có thể thấy sức hút của Vương Nhất Bác là lớn đến ra sao khi chỉ mới chuyển qua hoạt động phim ảnh trong vài năm. Không chỉ giữ vững vị thế trong giới giải trí, nam tài tử họ Vương cũng đang cải thiện khả năng diễn xuất. Trong một số tác phẩm gần đây, anh có biểu cảm linh hoạt và bộc lộ cảm xúc tốt hơn so với trước.

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