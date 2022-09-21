Vua Của Bầu Trời: Mỹ nam Vương Nhất Bác xuất hiện như thế nào mà khiến fan lâu năm cũng nhận không ra?

Sao quốc tế 21/09/2022 22:09

Những hình ảnh mới nhất của Vương Nhất Bác trên hậu trường Vua Của Bầu Trời khiến khán giả bất ngờ vì quá khác lạ.

Vương Nhất Bác hiện đang là một trong những nam diễn viên trẻ đầy triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Trong năm 2022, anh chàng có hai tác phẩm điện ảnh được cơ quan truyền thông chính thống nhắc tới. Hai tác phẩm này cũng được đánh giá là có chất lượng cao và theo sát bước chân thời đại. Trước mắt, dự án mới của Vương Nhất Bác có tênVua Của Bầu Trời cũng là bộ phim trọng điểm được nhắc tới.

Vua Của Bầu Trời: Mỹ nam Vương Nhất Bác xuất hiện như thế nào mà khiến fan lâu năm cũng nhận không ra? - Ảnh 1
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Như một cách để hâm nóng sự chờ đợi của người hâm mộ, mới đây đoàn làm phim đã tung ra một số đoạn video khiến netizen vô cùng háo hức. Tuy nhiên, trong đoạn video Vương Nhất Bác đã khiến cho những fan hâm mộ lâu năm phải không nhận ra mình. Cụ thể, nam diễn viên xuất hiện với mái tóc cắt ngắn, làn da đen nhẻm, gương mắt mướt mát mồ hôi. Vốn luôn được đánh giá cao về độ điển trai nên hình ảnh kham khổ này của Vương Nhất Bác đã khiến không ít khán giả phải bất ngờ. Cư dân mạng thậm chí đã suýt không nhận ra Vương Nhất Bác bởi vẻ ngoài quá khác lạ.

Được biết, bộ phim Vua Của Bầu Trời được ghi hình trong điều kiện thời tiết nắng nóng giữa mùa hè. Dàn diễn viên, đặc biệt là Vương Nhất Bác, cũng đã phải đội nắng, chịu khát để hoàn thành các cảnh quay. Điều này khiến làn da của nam diễn viên đen đi không ít. Tinh thần làm việc chuyên nghiệp cùng sự cố gắng của Vương Nhất Bác cũng đã thực sự gây ấn tượng tốt đẹp với khán giả.

Vua Của Bầu Trời: Mỹ nam Vương Nhất Bác xuất hiện như thế nào mà khiến fan lâu năm cũng nhận không ra? - Ảnh 2

Vua Của Bầu Trời được kỳ vọng sẽ mang tới làn gió mới trong làng điện ảnh Cbiz - Ảnh: Internet

 

Vua Của Bầu Trời là dự án điện ảnh kể về một đội không quân đặc biệt gồm những người lính trẻ. Họ cùng nhau rèn luyện, học tập, nghiên cứu, phát triển động cơ máy bay chiến đấu sản xuất trong nước. Những người lính trẻ ấy cũng đã xuất sắc hoàn thành các nhiệm vụ lớn, khẳng định bản lĩnh của bản thân.

Trong dự án lần này, Vương Nhất Bác hợp tác cùng một trong những nữ diễn viên trẻ sáng giá bậc nhất hiện nay là Châu Đông Vũ. Nếu Châu Đông Vũ đậm chất điện ảnh thì Vương Nhất Bác lại thiên hướng truyền hình, nhiều người tò mò không biết khi kết hợp hai cái tên này sẽ cùng nhau sẽ tạo nên hiệu ứng như thế nào.

Hiện Vua Của Bầu Trời do Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ đóng chính đã tung ra trailer ngắn đầu tiên, tuy nhiên vẫn chưa công bố ngày công chiếu chính thức.

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