Vua Của Bầu Trời: Mỹ nam Vương Nhất Bác xuất hiện như thế nào mà khiến fan lâu năm cũng nhận không ra?

Vương Nhất Bác hiện đang là một trong những nam diễn viên trẻ đầy triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Trong năm 2022, anh chàng có hai tác phẩm điện ảnh được cơ quan truyền thông chính thống nhắc tới. Hai tác phẩm này cũng được đánh giá là có chất lượng cao và theo sát bước chân thời đại. Trước mắt, dự án mới của Vương Nhất Bác có tênVua Của Bầu Trời cũng là bộ phim trọng điểm được nhắc tới.

Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Như một cách để hâm nóng sự chờ đợi của người hâm mộ, mới đây đoàn làm phim đã tung ra một số đoạn video khiến netizen vô cùng háo hức. Tuy nhiên, trong đoạn video Vương Nhất Bác đã khiến cho những fan hâm mộ lâu năm phải không nhận ra mình. Cụ thể, nam diễn viên xuất hiện với mái tóc cắt ngắn, làn da đen nhẻm, gương mắt mướt mát mồ hôi. Vốn luôn được đánh giá cao về độ điển trai nên hình ảnh kham khổ này của Vương Nhất Bác đã khiến không ít khán giả phải bất ngờ. Cư dân mạng thậm chí đã suýt không nhận ra Vương Nhất Bác bởi vẻ ngoài quá khác lạ.