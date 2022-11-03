Thuyền Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chưa thành đã sớm tan khi 'mỹ nhân xuyên không' có hành động thân mật với sao nam này

Sao quốc tế 03/11/2022 11:42

Mới đây trong một sự kiện, netizen đã bắt gặp khoảnh khắc Triệu Lộ tư có hành động thân mật với một sao nam.

Tinh Hán Xán Lạn xứng đáng nằm trong top những bộ phim thành công nhất tại Cbiz trong năm 2022. Sở hữu cốt truyện hay và thể hiện xuất sắc, không quá khó để dự án này chiếm một thứ hạng cao trong lòng khán giả. Ngoài ra nguyên nhân chính khiến phim có được thành công nằm ở tài diễn xuất của cặp đôi chính Ngô LỗiTriệu Lộ Tư

Thuyền Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chưa thành đã sớm tan khi 'mỹ nhân xuyên không' có hành động thân mật với sao nam này - Ảnh 1
 
Thuyền Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chưa thành đã sớm tan khi 'mỹ nhân xuyên không' có hành động thân mật với sao nam này - Ảnh 2
Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet 

Thậm chí, ngay cả khi phim đã kết thúc fan hâm mộ đã thành lập ra nhiều hội nhóm đẩy thuyền cả 2 đến với nhau. Tuy nhiên, điều này rất có thể sẽ trở nên công cốc bởi mới đây ''mỹ nhân xuyên không'' đã bị bắt gặp có hành động thân mật với một mỹ nam khác. 

Cụ thể  Triệu Lộ Tư vừa có dịp xuất hiện trong buổi phát sóng trực tuyến của một nhãn hàng thời trang để quảng bá cho bộ sưu tập mới sau khi trở thành người phát ngôn của thương hiệu này. 

Thuyền Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chưa thành đã sớm tan khi 'mỹ nhân xuyên không' có hành động thân mật với sao nam này - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư trong buổi livestream - Ảnh: Internet 

Xuất hiện tại sự kiện, mỹ nhân Tinh Hán Xán Lạn lựa chọn cho mình một set đồ thể thao gồm áo tím nhạt phối cùng quần trắng nhưng vẫn đủ để khiến cho cánh mày râu đứng ngồi không yên vì quá xinh đẹp. 

Thuyền Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư chưa thành đã sớm tan khi 'mỹ nhân xuyên không' có hành động thân mật với sao nam này - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư và Dư Thừa Ân tại sự kiện - Ảnh: Internet 

Đặc biệt, trong buổi phát sóng trực tuyến còn có sự góp mặt của một sao nam đó là Dư Thừa Ân — nam diễn viên vừa có dịp hợp tác cùng Triệu Lộ Tư trong phim Tinh Hán Xán Lạn.  Vì từng hợp tác chung nên Triệu Lộ Tư và Dư Thừa Ân tương tác rất thân thiết khi có dịp hội ngộ cùng nhau trên sóng truyền hình. Điều này khiến cho fan của cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cảm thấy bị chạnh lòng ít đi ít nhiều.  

Một số khác thì lại cho rằng, có thể đây chỉ là hành động thân mật thông thường nhằm giúp buổi livestream trở nên thú vị hơn. 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dư Thừa Ân Ngô Lỗi sao Châu Á sao Hoa ngữ

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