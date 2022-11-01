Làm nét dễ thương trên sóng livestream cũng bị chỉ trích: Netizen có đang quá khắt khe với Triệu Lộ Tư?

Triệu Lộ Tư được đánh giá là diễn viên có tiềm lực phát triển nhanh nhất lứa tiểu Hoa sau 90 của Cbiz hiện nay. Tuy nhiên, trước đó những gì mà người ta nhớ về cô thường là những lời chỉ trích không ngớt về những lùm xùm tai tiếng đời tư. Cũng chính vì vậy mà dù cho đã sự thăng tiến trong sự nghiệp của mình nhưng chỉ cần làm một hành động nào đó quá đà cũng khiến mỹ nhân xuyên không nhận về nhiều gạch đá không ngớt.

Triệu Lộ Tư đang là ngôi sao hot tại Cbiz - Ảnh: Internet

Tiêu biểu như trường hợp mới xảy ra gần đây, cụ thể Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm của truyền thông khi xuất hiện trên livestream của một nhãn hàng có tiếng. Tại đây mỹ nhân họ Triệu gây thương nhớ cho fan hâm mộ khi xuất hiện vô cùng xinh đẹp và khí chất dù cho trang phục có phần tương đối giản dị.