Làm nét dễ thương trên sóng livestream cũng bị chỉ trích: Netizen có đang quá khắt khe với Triệu Lộ Tư?

Triệu Lộ Tư tiếp tục bị chỉ trích nhưng lần này được fan hết mực bảo vệ.
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Triệu Lộ Tư được đánh giá là diễn viên có tiềm lực phát triển nhanh nhất lứa tiểu Hoa sau 90 của Cbiz hiện nay. Tuy nhiên, trước đó những gì mà người ta nhớ về cô thường là những lời chỉ trích không ngớt về những lùm xùm tai tiếng đời tư. Cũng chính vì vậy mà dù cho đã sự thăng tiến trong sự nghiệp của mình nhưng chỉ cần làm một hành động nào đó quá đà cũng khiến mỹ nhân xuyên không nhận về nhiều gạch đá không ngớt.
Tiêu biểu như trường hợp mới xảy ra gần đây, cụ thể Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm của truyền thông khi xuất hiện trên livestream của một nhãn hàng có tiếng. Tại đây mỹ nhân họ Triệu gây thương nhớ cho fan hâm mộ khi xuất hiện vô cùng xinh đẹp và khí chất dù cho trang phục có phần tương đối giản dị.
Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ diễn ra một cách thuận lợi thì thêm một lần nữa Triệu Lộ Tư lại trở thành tâm điểm bị chỉ trích chỉ vì có những hành động ''đáng yêu'' góp phần giúp cho cuộc nói chuyện giữa đôi bên trở nên vui vẻ hơn. Chứng kiến thần tượng bị chỉ trích một cách quá bất công, fan hâm mộ của cô nàng cho rằng phải chăng mọi người đang đối xử quá bất công với nữ diễn viên.
Họ cho rằng có thể trước đây Triệu Lộ Tư từng mắc phải một số sai lầm nhưng bản thân ai cũng đã từng mắc phải điều này và rõ ràng người đẹp này đã và đang sửa chửa điều này. Vì vậy tại sao không ghi nhận sự nỗ lực đó mà lại có những chỉ trích vô lý đến vậy.
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