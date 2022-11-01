Làm nét dễ thương trên sóng livestream cũng bị chỉ trích: Netizen có đang quá khắt khe với Triệu Lộ Tư?

Sao quốc tế 01/11/2022 17:24

Triệu Lộ Tư tiếp tục bị chỉ trích nhưng lần này được fan hết mực bảo vệ.

Triệu Lộ Tư được đánh giá là diễn viên có tiềm lực phát triển nhanh nhất lứa tiểu Hoa sau 90 của Cbiz hiện nay. Tuy nhiên, trước đó những gì mà người ta nhớ về cô thường là những lời chỉ trích không ngớt về những lùm xùm tai tiếng đời tư. Cũng chính vì vậy mà dù cho đã sự thăng tiến trong sự nghiệp của mình nhưng chỉ cần làm một hành động nào đó quá đà cũng khiến mỹ nhân xuyên không nhận về nhiều gạch đá không ngớt. 

Làm nét dễ thương trên sóng livestream cũng bị chỉ trích: Netizen có đang quá khắt khe với Triệu Lộ Tư? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư đang là ngôi sao hot tại Cbiz - Ảnh: Internet 

Tiêu biểu như trường hợp mới xảy ra gần đây, cụ thể Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm của truyền thông khi xuất hiện trên livestream của một nhãn hàng có tiếng. Tại đây mỹ nhân họ Triệu gây thương nhớ cho fan hâm mộ khi xuất hiện vô cùng xinh đẹp và khí chất dù cho trang phục có phần tương đối giản dị. 

Làm nét dễ thương trên sóng livestream cũng bị chỉ trích: Netizen có đang quá khắt khe với Triệu Lộ Tư? - Ảnh 2
Nhan sắc ngày một thăng hạng của mỹ nhân xuyên không - Ảnh: Internet 

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ diễn ra một cách thuận lợi thì thêm một lần nữa Triệu Lộ Tư lại trở thành tâm điểm bị chỉ trích chỉ vì có những hành động ''đáng yêu'' góp phần giúp cho cuộc nói chuyện giữa đôi bên trở nên vui vẻ hơn. Chứng kiến thần tượng bị chỉ trích một cách quá bất công, fan hâm mộ của cô nàng cho rằng phải chăng mọi người đang đối xử quá bất công với nữ diễn viên.

Làm nét dễ thương trên sóng livestream cũng bị chỉ trích: Netizen có đang quá khắt khe với Triệu Lộ Tư? - Ảnh 3
Một số hành động ''đáng yêu'' bị một số netizen chỉ trích của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet  

Họ cho rằng có thể trước đây Triệu Lộ Tư từng mắc phải một số sai lầm nhưng bản thân ai cũng đã từng mắc phải điều này và rõ ràng người đẹp này đã và đang sửa chửa điều này. Vì vậy tại sao không ghi nhận sự nỗ lực đó mà lại có những chỉ trích vô lý đến vậy. 

Hiện những thông tin liên quan vụ việc của nữ chính Thả Thí Thiên Hạ vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư đứng trước nguy cơ bị flob thảm hại: Tất cả là vì nhân vật này

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư đứng trước nguy cơ bị flob thảm hại: Tất cả là vì nhân vật này

Chỉ vì nhân vật này mà Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư có khả năng bị khán giả ngó lơ mạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Triệu Lộ Tư bị chỉ trích sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư đứng trước nguy cơ bị flob thảm hại: Tất cả là vì nhân vật này

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư đứng trước nguy cơ bị flob thảm hại: Tất cả là vì nhân vật này

Hé lộ bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc ngầm xác nhận 'yêu đương', bất ngờ phản ứng netizen: 'Các anh đẹp trai dạt hết ra đi'

Hé lộ bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc ngầm xác nhận 'yêu đương', bất ngờ phản ứng netizen: 'Các anh đẹp trai dạt hết ra đi'

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Hé lộ phân đoạn tình cảm cực tình giữa Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn nhưng phản ứng của fan mới là tâm điểm

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Hé lộ phân đoạn tình cảm cực tình giữa Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn nhưng phản ứng của fan mới là tâm điểm

Bạch Lộc đọ sắc với 'mỹ nhân xuyên không' Triệu Lộ Tư, netizen phản ứng: 'Nhìn sơ qua cũng biết người thắng cuộc'

Bạch Lộc đọ sắc với 'mỹ nhân xuyên không' Triệu Lộ Tư, netizen phản ứng: 'Nhìn sơ qua cũng biết người thắng cuộc'

Nhan sắc đỉnh cao của các mỹ nhân Cbiz sau 95 gọi tên ai: Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân chắc xuất trong danh sách

Nhan sắc đỉnh cao của các mỹ nhân Cbiz sau 95 gọi tên ai: Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân chắc xuất trong danh sách

Dương Dương sắp sửa kết hợp với đại mỹ nhân này, fan Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư nên lo lắng từ đây

Dương Dương sắp sửa kết hợp với đại mỹ nhân này, fan Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư nên lo lắng từ đây

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 36 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI