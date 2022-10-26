Phân đoạn tình cảm giữa Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu khiến netizen đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính hiện đang là một trong những dự án thu hút sự chú ý của netizen hơn bao giờ hết, khi đây không chỉ là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng mà còn là cơ hội để Triệu Lộ Tư khép lại một năm 2022 với đầy áp những sự thành công. Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn - Ảnh: Internet Mới đây, những hình ảnh hậu trường của bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính tiếp tục được chia sẻ, lé lộ phân đoạn siêu ngọt ngào giữa cặp đôi Đoàn Gia Hứa - Tang Trĩ.

Người đẹp gây ấn tượng bởi nụ cười tỏa nắng khi chạy đuổi theo Trần Triết Viễn. Sau đó là loạt ảnh cặp đôi chính Vụng Trộm Không Thể Giấu ôm nhau đầy tình cảm trong bối cảnh sân bay. Mặc dù phần biểu cảm lẫn diễn xuất thông qua các bức hình bị lộ ra ngoài được netizen đánh giá rất cao về sự kết hợp của cặp chính nhưng một số người cho rằng họ cảm giác khó chịu khi phía đoàn làm phim vẫn không thể khác phục được tình trạng ảnh bị rò rỉ.

Phân đoạn tình cảm của cặp đôi trong phim - Ảnh: Internet Bởi theo những fan hâm mộ này, nếu cứ tiếp tục như này phần lớn những phân cảnh đắt giá đều sẽ mất đi sức hút của nó và khiến cho cảm nhận của người xem không còn được trọn vẹn. Vụng Trộm Không Thể Giấu kể về mối tình thầm kín của cô bé Tang Trĩ với người bạn thân của anh trai tên Đoàn Gia Hứa. Phải xa cách một thời gian khi "hồ ly" Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp và chuyển đến thành phố khác, nhưng vì hy vọng sẽ được ở bên cạnh người mình yêu nên Tang Trĩ đã nỗ lực thi vào một trường đại học tại nơi anh đang sống. Tại đây, cô nàng đã cố gắng kéo gần khoảng cách và mong rằng tình yêu của mình sẽ được anh hồi đáp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vung-trom-khong-the-giau-he-lo-phan-doan-tinh-cam-cuc-tinh-giua-trieu-lo-tu-va-tran-triet-vien-nhung-phan-ung-cua-fan-moi-la-tam-diem-517994.html