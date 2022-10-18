Đâu là sao Hoa ngữ được nền tảng QIYI, Tencent ưu ái nhất: Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc xứng danh con cưng

Dưới đây là những sao Hoa ngữ được QIYI, Tencent ưu ái nhất.
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Trong những năm gần đây các bộ phim của Trung Quốc đang ngày một hoàn thiện và giúp cho khán giả có một trải nghiệm tốt nhất trên màn ảnh. Điều này có công rất lớn từ các nền tảng chiếu phim online như IQIYI hay Tencent, việc các nền tảng này đi lên cũng giúp ích rất nhiều cho các diễn viên được nâng đỡ. Trong đó có thể kể đến một vài cái tên tiêu biểu được ưu ái như Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư.
Không quá lời khi nói Bạch Lộc là "con cưng" của IQIYI. Loạt phim hot của nữ diễn viên đều do IQIYI đầu tư sản xuất và chiếu luôn trên nền tảng có thể kể đến như Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương, Châu Sinh Như Cố, Cảnh Sát Vinh Dự,...
Bên kia chiến tuyến, Triệu Lộ Tư cũng không hề kém cạnh khi luôn là cái tên được Tencent coi là nòng cốt trong việc phát triển nền tảng. Không khó để kể tên những bộ phim của Tencent góp phần làm nên sự nghiệp thành công cho nữ diễn viên như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Yêu Em Từ Dạ Dày,... và mới đây nhất là Tinh Hán Xán Lạn.
Ngoài ra các nền tảng này còn giúp đỡ rất nhiều cho các sao Hoa ngữ khi sở hũu những chiến lược makerting thông minh giúp cho tên tuổi của những ngôi sao này ngày càng được nhiều người biết đến rộng rãi hơn.