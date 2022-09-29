Fan cuồng couple Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi cố chấp gán ghép cặp đôi trong dự án mới, netizen mỉa mai không ngớt lời

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lại được fan couple gán ghép trong dự án mới nhưng bị mỉa mai vì bất khả thi.

Với màn kết hợp ăn ý trong Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lộ Khả Đào (Tên gọi của couple Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư) hiện đang là một trong những cặp đôi được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền". Cũng chỉ vì kết hợp quá thành công trong Tinh Hán Xán Lạn nên netizen hy vọng cả 2 sẽ nhanh chóng tái ngộ nhau trong các dự án sắp tới. Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư được fan kỳ vọng sẽ tái hợp trong khoảng thời gian sớm nhất - Ảnh: Internet Bằng chứng là cách đây không lâu vừa xuất hiện trên mạng xã hội thông tin Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư sẽ tái hợp trong một dự án thuộc thể loại dân quốc. Tác phẩm sẽ có tên là Thực Dụng Tình Yêu. Trong dự án, Ngô Lỗi sẽ vào vai Phương Mục Dương còn Triệu Lộ Tư được tiết lộ sẽ đảm nhận nhân vật Phí Nghê. Hai tấm poster giới thiệu nhân vật lấy tông màu đen trắng cũng đã được tung ra. Mặc dù chưa biết nội dung phim nói về gì nhưng chỉ cần liên quan đến Ngô Lộ Khả Đào cũng là đủ khiến fan hâm mộ nháo nhào tranh luận.

Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là một sản phẩm do fan couple tạo ra vì quá nhớ nhung idol mình mà thôi. Hay nói đúng hơn, tin đồn cặp đôi Ngô Lộ Khả Đào tái hợp là không đúng sự thật.

Tấm poster làm giả của fan cuồng couple - Ảnh: Internet Khả năng tái hợp của cặp đôi Tinh Hán Xán Lạn càng thấp hơn khi cả Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đều đang bận rộn với những dự án khác. Sau khi Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, Triệu Lộ Tư tiếp tục tham gia vào một trong những dự án chuyển thể hot nhất hiện nay là Vụng Trộm Không Thể Giấu. Vào vai nữ chính Tang Trĩ, cô nàng được mong đợi sẽ gặt hái được thêm nhiều thành tích khi phim chính thức lên sóng.

Triệu Lộ Tư đang bận rộn trong nhiều dự án mới kể từ sau khi Tinh Hán Xán Lạn kết thúc - Ảnh: Internet Về phía Ngô Lỗi, anh chàng hiện đang tất bật ghi hình cho bộ phim Vì Yêu Mà Thôi hợp tác cùng Châu Vũ Đồng. Trở lại với một tác phẩm hiện đại, Ngô Lỗi khiến cho khán giả không khỏi phấn khích và mong đợi. Sau tất cả khả năng cặp đôi trong thời gian này có màn kết hợp với nhau sẽ là rất khó, chính vì vậy các fan của cặp đôi nhiều khả năng sẽ phải chờ đợi một khoảng thời gian khá lâu mới có thể thấy 2 con người này tái ngộ đấy.

Không phải Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư có màn khóa môi cực ngọt với bạn diễn mới khiến netizen phát sốt Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vừa có màn khóa môi khiến dân tình đứng ngồi không yên trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.

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