Phim mới của Triệu Lộ Tư có màn khởi đầu ấn tượng vượt xa đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, netizen hết mực ca ngợi

Sao quốc tế 26/09/2022 15:37

Bộ phim Hồ Đồng phần đầu do Triệu Lộ Tư – Hầu Minh Hạo mở đầu với mức rating cực cao.

Sau bao ngày mong đợi, bộ phim Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) cũng đã chính thức lên sóng vàng khung giờ vàng trên kênh CCTV8. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ như Triệu Lộ Tư, Hầu Minh Hạo, Thái Văn Tịnh, Lưu Hoan, Quan Hiểu Đồng và Lâm Nhất. Mới đây, phần đầu phim do bộ đôi Triệu Lộ Tư và Hầu Minh Hạo đóng chính đã lên sóng và không phụ lòng sự chờ đợi của những người hâm mộ phim đã thu về những thành công nhất định. 

Phim mới của Triệu Lộ Tư có màn khởi đầu ấn tượng vượt xa đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, netizen hết mực ca ngợi - Ảnh 1
Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) gây ấn tượng trong tập đầu ra mắt khán giả - Ảnh: Internet

Cụ thể theo thông tin được đăng tải, tập 1 bộ phim Hồ Đồng phần đầu do Triệu Lộ Tư và Hầu Minh Hạo chủ diễn đã thu về mức rating EYE Khốc Vân trung bình là 1.26. Ở thời điểm cao nhất, phim chạm mốc rating là 1.61 – một thành tích khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Phim mới của Triệu Lộ Tư có màn khởi đầu ấn tượng vượt xa đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, netizen hết mực ca ngợi - Ảnh 2
Thành tích tốt của phim khiến nhiều người nể phục - Ảnh: Internet 

Thậm chí, thành tích phim truyền hình đầu tay của Triệu Lộ Tư còn bỏ xa đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, cách đây không lâu, bộ phim chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia cũng được chiếu đài. Tuy nhiên, ở những tập đầu bộ phim ghi nhận mức rating không quá 0.5 ở cả 2 đài Đông Phương và Bắc Kinh. Chứng kiến sự tiến bộ của Triệu Lộ Tư không ít fan hâm mộ của cô nàng bày tỏ sự tự hào dành cho thần tượng khi dù xuất phát điểm với nhiều tai tiếng nhưng chỉ trong 5 năm cô đã có được những thành công vang dội hiếm người nào làm được. 

Phim mới của Triệu Lộ Tư có màn khởi đầu ấn tượng vượt xa đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, netizen hết mực ca ngợi - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư đang có một năm 2022 khá thành công - Ảnh: Internet 

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng không thể đem rating phim của Triệu Lộ Tư và Triệu Lệ Dĩnh ra so sánh được. Bộ phim Hồ Đồng được chiếu trên đài CCTV8 (Đài truyền hình quốc gia) nên có nhiều lợi thế hơn hẳn Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh. 

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