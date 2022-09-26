Phim mới của Triệu Lộ Tư có màn khởi đầu ấn tượng vượt xa đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, netizen hết mực ca ngợi

Sau bao ngày mong đợi, bộ phim Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) cũng đã chính thức lên sóng vàng khung giờ vàng trên kênh CCTV8. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ như Triệu Lộ Tư, Hầu Minh Hạo, Thái Văn Tịnh, Lưu Hoan, Quan Hiểu Đồng và Lâm Nhất. Mới đây, phần đầu phim do bộ đôi Triệu Lộ Tư và Hầu Minh Hạo đóng chính đã lên sóng và không phụ lòng sự chờ đợi của những người hâm mộ phim đã thu về những thành công nhất định.

Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) gây ấn tượng trong tập đầu ra mắt khán giả - Ảnh: Internet

Cụ thể theo thông tin được đăng tải, tập 1 bộ phim Hồ Đồng phần đầu do Triệu Lộ Tư và Hầu Minh Hạo chủ diễn đã thu về mức rating EYE Khốc Vân trung bình là 1.26. Ở thời điểm cao nhất, phim chạm mốc rating là 1.61 – một thành tích khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.