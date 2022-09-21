Mới 5 năm đã có phim chiếu đài đầu tiên, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị netizen chỉ trích vì than thở 'sự nghiệp không thuận lợi'

Sao quốc tế 21/09/2022 22:45

Sau Tinh Hán Xán Lạn và Thả Thí Thiên Hạ, dự kiến một bộ phim khác của Triệu Lộ Tư cũng sẽ sớm ngày ra mắt khán giả.

Sự nghiệp của Triệu Lộ Tư trong năm 2022 dù gặp phải khá nhiều trắc trở nhưng thành quả gặt hái được cũng đếm không xuể.

Mới 5 năm đã có phim chiếu đài đầu tiên, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị netizen chỉ trích vì than thở 'sự nghiệp không thuận lợi' - Ảnh 1
Hồ Đồng (Lối Nhỏ) của Triệu Lộ Tư dự kiến sẽ ra mắt khán giả xem đài vào ngày 25/9 tới - Ảnh: Internet

Chẳng biết cố ý hay ngẫu nhiên, mà cứ mỗi lần thị phi bủa vây vì chuyện đời tư, Triệu Lộ Tư lại đón nhận một tin vui cho sự nghiệp của mình. Cụ thể, theo giới truyền thông xứ Trung, bộ phim Hồ Đồng (Lối Nhỏ) với sự góp mặt của mỹ nhân họ Triệu dự kiến sẽ lên sóng khung giờ vàng trên đài CCTV8 từ ngày 25/9 sắp tới. 

Mới 5 năm đã có phim chiếu đài đầu tiên, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị netizen chỉ trích vì than thở 'sự nghiệp không thuận lợi' - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư hứa hẹn sẽ có sự bứt phá sự nghiệp của mình trong giai đoạn cuối năm 2022 - Ảnh: Internet

Đây là một tin cực kỳ vui đối với Triệu Lộ Tư nói riêng và người hâm mộ nữ diễn viên nói chung. Bởi chỉ trong vòng có 5 năm kể từ ngày ra mắt Cbiz, cô nàng đã có cho mình một bộ phim chiếu đài đầu tiên - con số khá ngắn nếu so với các bậc đàn chị, đàn anh những người phải mất đến vài năm mới có thể làm được. 

Mới 5 năm đã có phim chiếu đài đầu tiên, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị netizen chỉ trích vì than thở 'sự nghiệp không thuận lợi' - Ảnh 3
Hồ Đồng và loạt diễn viên chính trong phim - Ảnh: Internet

Vậy là sau hai bộ chiếu mạng Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn, cùng một dự án đang ghi hình - Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư lại tiếp tục chiếm sóng màn ảnh năm 2022 trong Hồ Đồng, điều này hứa hẹn sẽ mang tên tuổi của ''mỹ nhân xuyên không'' lên một tầm cao mới. 

Nói về bộ Hồ Đồng (Phố Nhỏ), phim được chia thành 3 phần khắc họa 3 thời điểm lịch sử quan trọng khác nhau của đất nước Trung Quốc, trong đó Triệu Lộ Tư là nữ chính của phần đầu tiên, đóng cặp cùng với nam diễn viên Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân - Hầu Minh Hạo.

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