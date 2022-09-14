Quán cafe của Triệu Lộ Tư bị phốt 'chặt chém' khách, giá bán cao ngất ngưởng.

Những người hâm mộ lâu năm của Triệu Lộ Tư đều biết cô nàng có đam mê kinh doanh từ khi còn đi học. Bằng chứng là dù đã trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng nhưng cô vẫn quyết tâm mở cho mình một quán cà phê để thỏa mãn niềm đam mê.

Triệu Lộ Tư cho biết cô mở quán cà phê này chỉ với mục đích thỏa mãn niềm đam mê - Ảnh: Internet

Quán cafe của nữ diễn viên từng bị nghi đạo nhái thiết kế của một họa sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc. Ngay lập tức, Triệu Lộ Tư đã phải thay đổi cách bài trí để tránh sự việc đi quá xa.

Tuy nhiên mới đây, quán của nữ diễn viên lại "dính phốt" có giá thành cao ngất ngưởng, "chặt chém" khách hàng không thương tiếc.

Bài đăng bốc phốt của netizen về quán cà phê của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Một số ý kiến bênh vực Triệu Lộ Tư, cho rằng giá cả như vậy là hợp lý vì tiền thuê mặt bằng ở Hoành Điếm không rẻ, hơn nữa tất cả các món ăn đồ uống của quán đều là từ những nguyên liệu cao cấp nhất nên thật khó để trách cứ cô nàng.

Nữ diễn viên nổi tiếng thường xuyên xuất hiện tại quán để trò chuyện cùng người hâm mộ - Ảnh: Internet

Được biết, Triệu Lộ Tư thường xuyên có mặt ở quán, tự tay làm một số đồ uống và giao lưu với người hâm mộ của mình.

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