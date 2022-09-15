Gỡ bỏ hình ảnh 'nữ lực sĩ' trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư giờ đây đã là tiểu thư xinh đẹp ngất ngây trong phim mới

Sao quốc tế 15/09/2022 15:06

Sự thay đổi bất ngờ của Triệu Lộ Tư sau Tinh Hán Xán Lạn khiến khán giả không khỏi thích thú và cho rằng đây mới đúng là phong cách sở trường của cô nàng.

Sau thành công vang dội của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư hiện đang là gương mặt được nhiều nhà làm phim săn đón. Tuy nhiên, thời gian này nữ diễn viên sẽ bận tập trung dồn sức vào dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu đóng chung với Trần Triết Viễn. 

Gỡ bỏ hình ảnh 'nữ lực sĩ' trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư giờ đây đã là tiểu thư xinh đẹp ngất ngây trong phim mới - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet 

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh Triệu Lộ Tư đang tham gia diễn xuất trên phim trường Vụng Trộm Không Thể Giấu. Trong video, cô nàng mặc đầm đỏ khá ngắn, bên ngoài khoác áo khoác đen dù chỉ trang phục thông thường nhưng trong tay cô nàng bỗng trở nên sang trọng hơn bao giờ hết. Trong cảnh quay này, cô nàng dường như phải diễn tả lại cảnh khom mình bê một một cứng nặng. Tuy nhiên, nữ diễn viên tỏ ra bất lực trong việc bưng vật nặng này. 

Gỡ bỏ hình ảnh 'nữ lực sĩ' trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư giờ đây đã là tiểu thư xinh đẹp ngất ngây trong phim mới - Ảnh 2

Gỡ bỏ hình ảnh 'nữ lực sĩ' trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư giờ đây đã là tiểu thư xinh đẹp ngất ngây trong phim mới - Ảnh 3
 Nữ diễn viên tỏ ra bất lực trong việc nâng vật nặng này - Ảnh: Internet

Tình huống hài hước này khiến khán giả không khỏi nhớ tới cảnh phim trước đó của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn. Trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư đảm nhân vai Trình Thiếu Thương đáng yêu nhưng kiên cường.

Gỡ bỏ hình ảnh 'nữ lực sĩ' trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư giờ đây đã là tiểu thư xinh đẹp ngất ngây trong phim mới - Ảnh 4
Hình ảnh trái ngược hoàn toàn của cô nàng trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet 

Trong một phân cảnh của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư, hay trong phim là Trình Thiếu Thương, có thể đễ dàng bê một chiếc bàn gỗ lên và di chuyển mà dường như không mất quá nhiều sức. Vì vậy mà ngay sau khi chứng kiến cô nàng vất vả trong cảnh quay ở trên, nhiều người đã trêu chọc cô nàng ''Có lẽ Trình Thiếu Thương lực sĩ ngày nào giờ đây đã không còn nữa rồi''.

Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể. Mặc dù gây nhiều tranh cãi ngay từ khi mới khai máy nhưng không thể phủ nhận sức hút của dự án này ở thời điểm hiện tại, khi các tác phẩm cổ trang chiếm sóng với tần suất dày đặc gây nhàm chán. 

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