Trước tin đồn hẹn hò với Triệu Lộ Tư, Dương Dương có hành động khiến netizen không khỏi phần bất ngờ

Sao quốc tế 16/09/2022 23:45

Nam diễn viên Dương Dương đã giới thiệu bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người trên Weibo giúp người bạn Trương Bân Bân.

Tối ngày 15/9, 2 bộ phim Hoa Ngữ là Thỉnh Quân do Nhậm Gia Luân, Lý Thấm đóng chính và Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người do Ngu Thư Hân, Trương Bân Bân đóng chính sẽ cùng lên sóng khiến khán giả không khỏi phấn khích và chờ đợi.

Trước tin đồn hẹn hò với Triệu Lộ Tư, Dương Dương có hành động khiến netizen không khỏi phần bất ngờ - Ảnh 1
Bài chia sẻ của Dương Dương gây sự chú ý từ phía người hâm mộ - Ảnh: Internet

Như một cách để ủng hộ cho đồng nghiệp của mình ra mắt phim mới, một số diễn viên nổi tiếng đã chia sẻ các dự án trên ra rộng rãi hơn. Đáng chú ý trong số đó, bài đăng của nam diễn viên Dương Dương, giới thiệu bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người giúp người bạn Trương Bân Bân đã thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả.

Trước kia, Dương Dương và Trương Bân Bân từng hợp tác với nhau trong dự án phim chuyển thể Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên của đạo diễn Lâm Ngọc Phân nên việc anh chàng cổ vũ cho bạn diễn cũ là điều dễ hiểu. 

Tuy nhiên sẽ chẳng có gì đáng nói nêu như mỹ nam điển trai này đang bị cho là bạn trai tin đồn hẹn hò với Triệu Lộ Tư. Chính vì vậy mọi sự hành động của anh chàng ở thời điểm này nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. 

Trước tin đồn hẹn hò với Triệu Lộ Tư, Dương Dương có hành động khiến netizen không khỏi phần bất ngờ - Ảnh 2
Dương Dương được cho là bạn trai tin đồn của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số bộ phận khán giả vẫn khẳng định chắc nịch rằng mối quan hệ giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư chỉ đơn thuần là đồng nghiệp thân thiết.

Dù vậy, hành động chia sẻ, giúp đỡ bạn bè của Dương Dương đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Cùng chờ đón và ủng hộ bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người cũng như các dự án sắp tới của nam diễn viên Dương Dương trong tương lai.

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Từ khóa:   Dương Dương Triệu Lộ Tư sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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