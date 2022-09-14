Tứ đại lưu lượng huy hoàng năm nào chỉ còn Dương Dương - Lộc Hàm, netizen tự hỏi sao nam nào đủ sức thế chỗ 2 vị trí còn trống

Cư dân mạng tò mò không biết nam thần nào sẽ đủ sức thay thế Lý Dịch Phong - Ngô Diệc Phàm để chung mâm cùng Dương Dương - Lộc Hàm.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, danh xưng Tứ đại lưu lượng được dành để chỉ Dương Dương, Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm và Lý Dịch Phong. Có thể nói, đây chính là 4 sao nam có lưu lượng cao nhất trong Cbiz từ trước đến nay. Tuy nhiên, giờ đây chỉ còn 2 trong số 4 cái tên vừa nêu ở trên là vẫn còn sự nghiệp khi cả Ngô Diệc Phàm và Lý Dịch Phong đã chích thức khép lại con đường diễn xuất của mình khi vướng phải scandal tình ái vừa qua. Tứ đại lưu lượng huyền thoại của Cbiz - Ảnh: Internet Vào hồi tháng 8/2021 khi đang là đỉnh lưu lượng toàn năng của Cbiz, Ngô Diệc Phàm bỗng vướng vào nhiều cáo buộc vi phạm pháp luật. Anh chàng mất danh tiếng và bay màu luôn cả sự nghiệp. Mới đây, Lý Dịch Phong lại tiếp bước anh bạn đồng nghiệp khi bị bắt vì tội mua dâm nhiều lần. Không có ngoại lệ, mỹ nam Cổ Kiếm Kỳ Đàm cũng bị phong sát toàn diện.

Lý Dịch Phong – Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet Hiện tại, Tứ đại lưu lượng đình đám của Cbiz năm nào chỉ còn lại 2 người vẫn đang tại vị là Dương Dương và Lộc Hàm. Câu hỏi được nhiều dân mạng đặt ra nhất hiện nay là “Ai đủ sức thay thế Lý Dịch Phong – Ngô Diệc Phàm để chung mâm cùng Dương Dương – Lộc Hàm?”. Người hâm mộ ngay lập tức điểm ra được một vài cái tên như Nhậm Gia Luân, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác. Đây là 3 sao nam có lưu lượng khủng và đang rất được chú ý vài năm trở lại đây. Nhậm Gia Luân bắt đầu gây tiếng vang từ năm 2017 với bộ phim Đại Đường Vinh Diệu đóng cùng Cảnh Điềm. Tiếp đó anh chàng lại có thêm loạt phim cổ trang đáng chú ý như Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố. Sở hữu ngoại hình điển trai, ngoại hình điển trai và khả năng diễn xuất vốn đã được khẳng định từ lâu. Có thể nói Nhậm Gia Luân đang là ứng cử viên nặng ký nhất được đặt vào vị trí đang bỏ trống do Ngô Diệc Phàm và Lý Dịch Phong để lại.

Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet So với Nhậm Gia Luân, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nổi muộn hơn. Phải đến năm 2019, 2 anh chàng này mới tạo tiếng vang khi tham gia Trần Tình Lệnh. Ngoại hình sáng, tài năng chính là những điểm thu hút của 2 mỹ nam 9x này. Ở thời điểm hiện tại, lưu lượng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được đánh giá là chẳng hề kém cạnh các đỉnh lưu lượng cũ như Dương Dương, Lộc Hàm. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Mặc dù có tác phẩm, có fan đông song nhiều người vẫn cho rằng Nhậm Gia Luân, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khó lòng tiến được vào hàng ngũ Tứ đại lưu lượng. Bởi lẽ đối với phần đông người hâm mộ có lẽ tứ đại lưu lượng chỉ có một và nó sẽ không bao giờ có thể bị thay đổi kể cả khi giờ chỉ còn 2 người.

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