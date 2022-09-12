Lý Dịch Phong bị tước mất 2 giải thưởng danh giá sau loạt bê bối bị phanh phui

Sao quốc tế 12/09/2022 15:37

Mới đây sau khi nam diễn viên Lý Dịch Phong dính phải bê bối, Hoa Đỉnh đã nổ phát súng đầu tiên trong công cuộc tẩy chay mỹ nam họ Lý khi quyết định đưa ra thông báo thu hồi 2 giải thưởng sao nam này vừa dành được.

Chiều 11/9 vừa qua, Truyền thông Trung Quốc đưa tin nam diễn viên Lý Dịch Phong bị công an bắt giữ vì hành vi mua dâm. Điều này không khỏi khiến các fan hâm mộ của nam diễn viên cảm thấy thất vọng vô cùng bởi tình cảm mà họ dành cho mỹ nam họ Lý là vô cùng nhiều và việc làm của Lý Dịch Phong thực sự đã đạp đổ đi tình cảm đó. 

Lý Dịch Phong bị tước mất 2 giải thưởng danh giá sau loạt bê bối bị phanh phui - Ảnh 1
Nam diễn viên Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet 

Ngay sau khi vụ việc trên bị phanh phui, Giải thưởng nghệ thuật Trung Quốc Hoa Đỉnh đã đưa ra thông báo thu hồi danh hiệu "Thị đế"' (2017) - Thanh Vân Chí và "Nam diễn viên chính cổ trang xuất sắc nhất" (2015) - Cổ Kiếm Kỳ Đàm của Lý Dịch Phong.

Hành động "thẳng tay" này của Hoa Đỉnh đã nhận được nhiều phản hồi đồng tình từ phía khán giả. Hầu hết mọi người cho rằng việc thu hồi hai danh hiệu lớn này là hoàn toàn hợp lý và cần thiết để giúp cho danh tiếng của giải thưởng này càng thêm cao quý. 

Không những vậy, dân tình còn kêu gọi các Giải thưởng khác tịch thu lại hết những danh hiệu mà Lý Dịch Phong đã nhận được thời gian vừa qua.

Lý Dịch Phong bị tước mất 2 giải thưởng danh giá sau loạt bê bối bị phanh phui - Ảnh 2
Nam diễn viên đang đối diện với cuộc tẩy chay diện rộng - Ảnh: Internet 

Không chỉ dừng lại ở đó mới đây các nhãn hàng được nam diễn viên đại diện đều đã xóa hết hình ảnh liên quan tới nam diễn viên. Được biết trước khi vụ bê bối bị phanh phui, Lý Dịch Phong từng là ngôi sao đại diện cho hơn 13 nhãn hàng nổi tiếng. Tuy nhiên, khả năng cao từ giờ trở đi cái tên Lý Dịch Phong sẽ không còn xuất hiện ở trên bất cứ nhãn hàng nổi tiếng nào cả. Sự nghiệp hơn 15 năm có được thành công như hiện tại đều là từ nước mắt và mồ hôi của anh chàng nhưng nam diễn viên đã tự tay ấn nút tự hủy để đặt dấu chấm hết cho chính mình. 

Lý Dịch Phong là nghệ sĩ được người hâm mộ ở Trung Quốc nói riêng và trên toàn thế giới nói chung đặc biệt yêu thích về cả ngoại hình, diễn xuất và giọng hát tuyệt vời. 

Tên tuổi anh trở thành hiện tượng khắp châu Á và trở thành đỉnh lưu qua vai diễn Bách Lý Đồ Tô trong phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm. 

Những bộ phim để đời trong sự nghiệp nam diễn viên có thể kể đến như: Thanh Vân Chí, Đạo Mộ Bút Ký, Tru Tiên, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Lời Nói Dối Ngọt Ngào, Hạnh Phúc Ngày Nắng. Những năm gần đây, nam diễn viên trở lại màn ảnh với các bộ phim như Kính Song Thành, Ám Dạ Hành Giả nhưng không được đánh giá cao.

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