Điểm bất thường trong vụ mua bán dâm gây rúng động dư luận của Lý Dịch Phong, liệu còn người nổi tiếng nào đứng sau vụ việc?

Sao quốc tế 11/09/2022 23:00

Bên cạnh nhiều người tỏ ra buồn bã trước sự việc, netizen cũng đã soi ra được chi tiết 'chấn động' hơn trong văn bản cảnh sát thông báo.

Trong hai ngày 10/9 và 11/9 vừa qua, cái tên Lý Dịch Phong đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý vì hành vi mua dâm trái pháp luật. Thông tin này như tiếng sét đánh ngang tai đối với những người vẫn còn đặt niềm tin vào nam diễn viên. 

Điểm bất thường trong vụ mua bán dâm gây rúng động dư luận của Lý Dịch Phong, liệu còn người nổi tiếng nào đứng sau vụ việc? - Ảnh 1
Nam diễn viên Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Cũng trong văn bản được cảnh sát thông báo vào chiều ngày 11/9, dư luận đã soi ra được chi tiết bất thường, và khá chấn động khác. Cụ thể theo một số blogger nổi tiếng xứ Trung cho biết văn bản ghi rằng Lý XX (Lý Dịch Phong) bị giam giữ hành chính theo quy định của pháp luật Trung Quốc trong quá trình cảnh sát Bắc Kinh điều tra vụ án tội phạm vi phạm pháp luật. 

Và điều cần nhấn mạnh ở đây đó chính là "tội phạm" và "vi phạm pháp luật" - 2 khái niệm khác nhau hoàn toàn, cũng đồng nghĩa mức án phạt không giống nhau. Chính vì vậy, mà dư luận đều cảm thấy Lý Dịch Phong bị liên lụy bởi vụ án khác. 

Điểm bất thường trong vụ mua bán dâm gây rúng động dư luận của Lý Dịch Phong, liệu còn người nổi tiếng nào đứng sau vụ việc? - Ảnh 2
Dựa theo văn bản được cảnh sát thông báo, Lý Dịch Phong chỉ bị xử phạt hành chính, trong khi câu đầu tiên của văn bản lại là "điều tra vụ án tội phạm vi phạm pháp luật" - Ảnh: Internet

Cũng có không ít người nhận định vụ của Lý Dịch Phong được làm rùm beng lên, một phần nhằm che đậy cho một điều gì đó đáng sợ hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, cũng vào đêm ngày 10/9, xuất hiện nguồn tin cho hay một nhân vật có tên Trần XX đã bị bắt do liên quan tới mại dâm. 

Trước khi vướng vào vòng lao lý, Lý Dịch Phong từng gây ấn tượng với khán giả thông qua nhiều dự án phim nổi tiếng như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Tru Tiên: Thanh Vân Chí, Hoạt Sắc Sinh Hương... Không những vậy, anh còn là người tiên phong, mở ra khái niệm "Tứ đại lưu lượng" của Cbiz. 

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