Nam diễn viên "đỉnh lưu" Lý Dịch Phong hiện đang bị giam giữ vì nhiều lần "mua bán dâm trái phép".

Mới đây, các trang chính thống của Trung Quốc như CCTV, Nhật Báo Nhân Dân, đều đồng loạt đưa tin, cảnh sát Bắc Kinh đã cho biết nam diễn viên "đỉnh lưu" Lý Dịch Phong từng bị tạm giữ, phạt hành chính vì nhiều lần "mua bán dâm trái phép". Hành vi phạm pháp này của nam diễn viên 35 tuổi đã bị phát hiện khi cơ quan chức năng đang điều tra một vụ án. Cảnh sát Bắc Kinh cho biết: "Đối tượng khai nhận người này nhiều lần mua dâm trái phép và đã bị phạt theo quy định của pháp luật".

Cảnh sát Bắc Kinh đã bắt tam giam nam diễn viên Lý Dịch Phong với tội danh nhiều lần mua dâm trái pháp luật - Ảnh: Weibo Đây cũng là câu trả lời cho việc vì sao Lý Dịch Phong lại bị bên trên "phong sát" triệt để trên khắp cõi mạng vào ngày 10/9. Bước đầu là cắt sóng, xoá tên khỏi các giải thưởng. Sau đó, giải trí Sina cũng đã xoá tâm thư và văn bản thanh minh, gỡ hot search hay hashtag của nam diễn viên, tỏ ý rằng "nghệ sĩ phạm pháp không có quyền lên tiếng". Bên cạnh đó, các hãng bia Budweiser là thương hiệu đầu tiên đã xoá hoặc ẩn mọi bài đăng về Lý Dịch Phong, theo sau đó là Chou Luk Fook, Liepin, L’Oreal… do nam diễn viên là người đại diện, người phát ngôn đại diện nhãn hàng.

Lý Dịch Phong sinh năm 1987, từng được xếp vào nhóm "Tứ đại lưu lượng", tức 4 nghệ sĩ trẻ nổi tiếng và có lượng fan hùng hậu nhất Trung Quốc, cùng Dương Dương, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm. Nam diễn viên bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất từ năm 2007. Nhưng phải mất 7 năm, tên tuổi của Lý Dịch Phong mới bước lên tầm cao mới nhờ vai chính Bách Lý Đồ Tô trong Cổ kiếm kỳ đàm. Anh trở thành thần tượng mới của giới trẻ Trung Quốc vào thời điểm dòng phim chuyển thể lên ngôi, khán giả yêu thích nam chính có vẻ ngoài điển trai, tính cách vui vẻ, ứng xử khéo léo. Sau đó, Lý Dịch Phong xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với tần suất dày đặc trong nhiều tác phẩm như Hoạt sắc sinh hương, Đạo mộ bút ký, Ma tước, Tru tiên Thanh Vân chí. Hiện tại, nam diễn viên nỗ lực thoát khỏi mác "diễn viên thần tượng". Anh đóng nhiều vai diễn gai góc hơn như Thế giới động vật, The Pioneer, Bí ẩn mà vĩ đại, Hào thủ tựu vị.

Lý Dịch Phong bị 'tổn thương sâu sắc' hậu tin đồn phạm tội tình dục Sau khi thanh minh, Lý Dịch Phong tiếp tục đăng tải một bài viết khá dài nói về nỗi lòng của mình khi liên tục bị vướng vào các lời đồn ác ý.

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