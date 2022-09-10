Lý Dịch Phong chính thức lên tiếng, khẳng định bản thân 'trong sạch như một bông tuyết'

Tài tử Lý Dịch Phong đã chính thức lên tiếng về loạt ồn ào bủa vây anh trong suốt thời gian qua.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Lý Dịch Phong đã có một động thái đáng chú ý sau hàng loạt ồn ào nhắm vào mình. Nam tài tử cho đăng tải lên Weibo cá nhân văn bản thanh minh của phòng làm việc để phủ nhận những cáo buộc về bản thân mình. Văn bản thanh minh của phòng làm việc Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet Trong văn bản này, phòng làm việc của Lý Dịch Phong cho biết nam nghệ sĩ luôn "tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, không bao giờ làm gì đi quá giới hạn đạo đức, luôn tích cực làm tròn trách nhiệm đối với xã hội". Bên cạnh đó, những tin đồn về đời sống của tài tử họ Lý đang được lan truyền trên MXH đều là sai sự thật, những người tung ra các thông tin này có ý đồ vô cùng xấu xa.

Không những vậy, phía phòng làm việc của Lý Dịch Phong cũng yêu cầu những người tung tin ác ý về nam nghệ sĩ phải ngay lập tức xóa đi hết các bài đăng về anh. Ngoài ra, họ cũng đã ủy quyền cho bên luật sư để thu thập chứng cứ, nhằm khởi kiện các cá nhân có liên quan và kiên quyết không tha thứ cho những kẻ tung tin sai lệch về tài tử họ Lý. Không rõ vì lý do gì mà hiện tại bài viết trên của Lý Dịch Phong đã bị xóa bỏ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà hiện tại bài viết trên của Lý Dịch Phong đã "không cánh mà bay", hashtag có tên anh cũng không còn được tìm thấy trên Weibo nữa.

Trước đó, vào chiều ngày 10/9, loạt bài viết nhắc đến tên Lý Dịch Phong trên các tài khoản Weibo có tích xanh của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Hoa, giải thưởng Hoa Đỉnh, Kim Ưng đã bị xóa hoặc ẩn đi. Tiết mục biểu diễn đêm hội Trung thu của nam tài tử trên CCTV cũng đã bị hủy bỏ. Netizen xứ Trung cũng không thể tìm kiếm được bất kỳ thông tin gì về tên của Lý Dịch Phong trên MXH. Không những vậy, xuất hiện một thông tin nội bộ với nội dung Lý Dịch Phong vừa qua đã phải ngồi tù 15 ngày vì tội mua dâm và sử dụng chất kích thích. Theo những bằng chứng mà người này cung cấp, người bị cảnh sát bắt giam có tên là Lý Hạ - tên thật của Lý Dịch Phong. Sự việc này làm dấy lên tin đồn anh đã bị "phong sát ngầm".

Hậu phong sát, Lý Dịch Phong bị fan quay lưng, vạch trần bộ mặt thật phía sau danh xưng 'tứ đại lưu lượng' Sau loạt sự kiện liên quan đến Lý Dịch Phong xảy ra vào chiều ngày 10/9, một người hâm mộ đã đăng tải bài viết tố cáo hàng loạt "phốt" trong quá khứ của nam tài tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-dich-phong-chinh-thuc-len-tieng-khang-dinh-ban-than-trong-sach-nhu-mot-bong-tuyet-501498.html