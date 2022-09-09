Đây không phải lần đầu tiên ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc có ngôi sao dính đến bê bối mua dâm. Trước đó, vào năm ngoái, thần đồng piano Lý Vân Địch đã bị bắt vì cùng tội danh và sự nghiệp lao dốc từ đó. Vì thế, nhiều người hâm mộ lo ngại về tình trạng của Lý Dịch Phong .

Nguyên do của tin đồn là vào đầu tháng này, ngày 2/9, Lý Dịch Phong đã không có mặt trong một sự kiện nhãn hàng đã lên lịch trước. Với hy vọng có thể nhìn thấy nam diễn viên, đông đảo người hâm mộ đã chờ đợi bên ngoài địa điểm và tỏ ra lo lắng vì rất hiếm khi nghệ sĩ bỏ lỡ một sự kiện vô cớ. Trong thời gian anh vắng mặt, tin đồn về việc Dịch Phong bị bắt bắt đầu lan truyền. Một số cư dân mạng cho rằng nam diễn viên bị bắt sau khi dính líu tới gái mại dâm.

Theo Sinchew, ban đầu, Lý Dịch Phong có lịch trình tham gia một sự kiện offline do nhãn hàng tổ chức ở Hàng Châu. Tuy nhiên, tới giờ hoạt động diễn ra, anh không xuất hiện. Nhãn hàng lẫn công ty quản lý của tài tử cũng không có bất cứ thông báo nào về việc anh vắng mặt. Điều này khiến những người hâm mộ Lý Dịch Phong lo lắng "đứng ngồi không yên".

Mạng xã hội lan truyền thông tin diễn viên không thể đến Hàng Châu do bị bắt vì mua dâm ở Bắc Kinh từ hôm trước. Dù chưa được kiểm chứng, thông tin gây xôn xao. Nhiều fan của Lý Dịch Phong khóc vì lo lắng cho thần tượng, sợ anh đi vào vết xe đổ của nhiều nghệ sĩ như thần đồng piano Lý Vân Địch, diễn viên Hoàng Hải Ba...

Trong khi sự việc gây xôn xao, Lý Dịch Phong bất ngờ livestream. Anh nói mình đang trong xe hơi, không thể đến được Hàng Châu do quy trình kiểm soát dịch bệnh của đơn vị chức năng tại khu vực sở tại. Lý Dịch Phong cho biết hiện ở Bắc Kinh.

Lý Dịch Phong cũng yêu cầu người hâm mộ không gửi quà ảo cho mình, nhưng không làm rõ tin đồn bán dâm. Mặc dù vậy, hầu hết người hâm mộ đều cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được thông tin từ nam diễn viên ngay cả khi buổi phát trực tuyến diễn ra khá ngắn.

Nhiều người cũng tin rằng khả năng xảy ra scandal mua dâm là cực kỳ thấp vì Lý Dịch Phong trước đây có quan hệ với Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên, Lý Phi Nhi... Cũng có nhiều tin đồn Lý Dịch Phong là người thứ 3 trong cuộc hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Với lịch sử hẹn hò như vậy, nhiều người khó tin rằng Lý Dịch Phong sẽ chuyển sang gạ gẫm và liên quan đến các dịch vụ tình dục.