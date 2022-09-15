Mỹ nhân Hàn Quốc duy nhất được Lý Dịch Phong công khai hẹn hò

Sao quốc tế 15/09/2022 10:15

Là một trong tứ đại lưu lượng của Cbiz với vô số bóng hồng vây quanh, song Lý Dịch Phong chỉ công khai hẹn hò Lee Da Hae.

Mỹ nhân Hàn Quốc duy nhất được Lý Dịch Phong công khai hẹn hò - Ảnh 1

Thời gian gần đây, mình thấy ồn ào khắp cõi mạng là vụ lùm xùm tình ái của nam “đỉnh lưu” Cbiz, Lý Dịch Phong. Theo đó, hàng loạt thông tin liên quan tới tình trường của diễn viên họ Lý cũng trở thành tâm điểm chú ý.

 Tìm hiểu từ nhiều nguồn tin, mình được biết dù vô số bóng hồng vây quanh, song Lý Dịch Phong chỉ từng thừa nhận chuyện tình cảm với duy nhất một người. Đó là mỹ nhân đình đám xứ Hàn - Lee Da Hae. 

Nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 37 

Mỹ nhân Hàn Quốc duy nhất được Lý Dịch Phong công khai hẹn hò - Ảnh 2

Giữa vụ lùm xùm của người cũ, Lee Da Hae đã có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân. Điều này khiến dân tình càng để ý tới cô nhiều hơn. Cụ thể, mình thấy nữ diễn viên vừa đăng loạt ảnh khoe kỳ nghỉ dài hơi bên bạn bè và người thân. 

Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, Lee Da Hae khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ bởi vóc dáng đỉnh cao. Cô nàng diện bộ đồ đi biển, khéo khoe chiếc eo thon gọn cùng đôi chân dài thẳng tắp. Lee Da Hae sở hữu làn da căng mịn không tỳ vết dù đã ngấp nghé tuổi 40. 

Từng bị gán với cái mác “búp bê thẩm mỹ”, nhưng mình thấy Lee Da Hae chính là một trong những mỹ nhân Kbiz “tút tát” thành công nhất. Gương mặt cô nàng ngày càng xinh đẹp hơn với những đường nét hoàn hảo và không quá đơ cứng chút nào. 

Mỹ nhân Hàn Quốc duy nhất được Lý Dịch Phong công khai hẹn hò - Ảnh 3

Mỹ nhân Hàn Quốc duy nhất được Lý Dịch Phong công khai hẹn hò - Ảnh 4

Mỹ nhân Hàn Quốc duy nhất được Lý Dịch Phong công khai hẹn hò - Ảnh 5

Mỹ nhân Hàn Quốc duy nhất được Lý Dịch Phong công khai hẹn hò - Ảnh 6

Mỹ nhân sinh năm 1985 gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu từ năm 2002, sau khi lọt vào chung kết cuộc thi Siêu mẫu của đài SBS. Năm 2004, cô lấn sân diễn xuất và ghi dấu ấn qua loạt vai diễn trong những bộ phim nổi tiếng như: Bản Tình Ca BuồnĐôi Tai Ngoại Cảm (I Hear Your Voice), Bí Mật Kinh HoàngVẻ Đẹp Tiềm Ẩn (The Beauty Inside),... 

Sau đó, nữ diễn viên ít đóng phim hơn mà chủ yếu tham gia sự kiện. Bộ phim gần đây nhất mà cô đóng là Phù Thủy Tốt Bụng (Good Witch) đài SBS. Và sau Ông Hoàng Khách Sạn (Hotel King) năm 2014,  Lee Da Hae gần như “biến mất” khỏi màn ảnh nhỏ. 

Tình yêu đơm hoa kết trái 

Mỹ nhân Hàn Quốc duy nhất được Lý Dịch Phong công khai hẹn hò - Ảnh 7

Mỹ nhân Hàn Quốc duy nhất được Lý Dịch Phong công khai hẹn hò - Ảnh 8

Về chuyện tình cảm, Lee Da Hae từng gặp gỡ Lý Dịch Phong trên phim trường Tình Yêu Chân Thật vào năm 2012. Được biết nam tài tử xứ Trung đã phải lòng Lee Da Hae ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lý Dịch Phong cũng nhiều lần bị bắt gặp bay đến Hàn Quốc để hẹn hò và tổ chức sinh nhật cho bạn gái. Dù vậy, chuyện tình của cặp đôi cũng kết thúc do khoảng cách địa lý.

Mỹ nhân Hàn Quốc duy nhất được Lý Dịch Phong công khai hẹn hò - Ảnh 9

Hiện tại, Lee Da Hae đang có tình yêu đẹp với nam ca sĩ Se7en. Mình còn nhớ tại thời mới hẹn hò năm 2017, cặp đôi đã gặp phải nhiều sự phản đối từ công chúng, do lùm xùm tình ái của Se7en trước đó. Thậm chí, đến hàng xóm của Lee Da Hae cũng tỏ ý tiếc nuối cho cô. Mẹ của nữ diễn viên cũng e ngại về tai tiếng của Se7en, nhưng bà dần có thiện cảm sau khi gặp gỡ nam ca sĩ.

Thế nhưng vượt qua tất cả, cặp đôi hiện tại đang rất hạnh phúc với tình yêu chân thành dành cho nhau. Cả hai thường nhắc đến nhau với thái độ tình cảm, trân trọng. Chính Lee Da Hae là người đã ở bên Se7en thời điểm anh gặp khó khăn trong sự nghiệp. 

Mỹ nhân Hàn Quốc duy nhất được Lý Dịch Phong công khai hẹn hò - Ảnh 10

Lý Dịch Phong bị 13 thương hiệu lớn quay lưng

Lý Dịch Phong bị 13 thương hiệu lớn quay lưng

Sau khi có tin nam diễn viên 35 tuổi bị cảnh sát Trung Quốc giam giữ vì tội gạ gẫm dịch vụ tình dục, anh đã ngay lập tức bị cả 13 thương hiệu lớn trên toàn cầu từ chối.

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