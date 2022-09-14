Chuyện chưa dừng ở đó khi Blase Loan Loan – người được cho là tình nhân của Lý Dịch Phong đăng đàn tiết lộ sẽ “bóc phốt” nhiều ngôi sao khác có liên quan.

Lý Dịch Phong là cái tên đang "bạo" những ngày qua vì vi phạm pháp luật

Trong những ngày vừa qua, giới giải trí Châu Á đã được phen chấn động trước thông tin Lý Dịch Phong có hành vi vi phạm pháp luật và đã bị bị giữ. Đây đang là đề tài nóng hổi của truyền thông báo chí khắp châu Á. Cho đến thời điểm hiện tại, những thông tin về nam diễn viên vẫn đang “bạo” đỏ trên các bảng hot search Weibo và trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng.

Cụ thể, lại xuất hiện thông tin cho biết Nhậm Gia Luân cũng có liên quan đến hành vi mua dâm trái pháp luật.

Nhậm Gia Luân là một trong những ngôi sao đang rất nổi tiếng của Cbiz, được các nhà sản xuất săn đón. Anh chàng được biết đến qua loạt phim như Đại Đường Vinh Diệu, Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố và mới đây là Ngự Giao Ký đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Với tạo hình cổ đại chính trực, nam tính, Nhậm Gia Luân là mỹ nam cổ trang mà khán giả yêu thích.

Tạo hình cổ trang của nam diễn viên được nhiều người khen ngợi vì quá hợp

Vốn xuất thân là ca sĩ thần tượng, lấn sân sang diễn xuất. Tuy nhiên, anh có những bước tiến vững chắc trong vài năm qua, mỗi năm đều có tác phẩm gây tiếng vang.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin tức Nhậm Gia Luân cũng nằm trong đường dây mua bán dâm. Hơn nữa, nam diễn viên đã chủ động đi khai báo và xin giảm nhẹ án cho tội danh của mình.

Thông tin trên ngay lập tức đã thu hút sự chú ý lớn của đông đảo khán giả. Nhiều người không khỏi tỏ ngỡ ngàng trước tin đồn này.

Thế nhưng, cũng chỉ ít phút sau khi tin tức trên được tung lên, cộng đồng fan của Nhậm Gia Luân đã lập tức đưa ra những bằng chứng, chứng minh sự trong sạch của thần tượng mình, đồng thời cho rằng những thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt, bôi nhọ danh dự của người khác.

Cụ thể, tin đồn được đăng tải có ghi: "Ngày 7/9/2022 Nhậm XX chủ động đầu thú và bị tạm giam 3 ngày". Thế nhưng, khi xem lại lịch trình của Nhậm Gia Luân, fan đã chỉ ra ngày 14/8/2022 Nhậm Gia Luân vẫn đang quay phim Vô Ưu Độ.

Đến tối ngày 7/9/2022, Nhậm Gia Luân di chuyển từ Ninh Ba đi Bắc Kinh để ghi hình tiết mục chương trình. Ngay ngày hôm sau, nam diễn viên lại từ Bắc Kinh về lại Ninh Ba để tiếp tục công việc của mình. Cả hai ngày này đều có hình ảnh và video do fan ghi lại.

Đến ngày 9/9, Nhậm Gia Luân đến phim trường quay phim Vô Ưu Độ.

Sau khi loạt bằng chứng trên được tung ra, nhiều người khẳng định loạt tin đồn trên là hoàn toàn bịa đặt, vô căn cứ, đăng tải chỉ nhằm mục đích câu view.

Cho đến thời điểm hiện tại, phía Nhậm Gia Luân vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào liên quan đến vụ việc này.