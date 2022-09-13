Lộ diện kim chủ đứng sau lưng giúp đỡ mỹ nam Trần Tình Lệnh, fan không công nhận liền đổ ngược lại cho nam diễn viên này

Mới đây, giới giải trí Châu Á được phen rúng động trước thông tin Lý Dịch Phong bị bắt vì có liên quan đến việc mua dâm. Khi việc “ngã ngựa” của một trong tứ đại lưu lượng chưa kịp hạ nhiệt thì lại có thông tin đăng tải loạt hình ảnh thân mật của Tiêu Chiến và một người đàn ông giàu có. Người này được cho là kim chủ đứng sau lưu giúp đỡ mỹ nam Trần Tình Lệnh trong sự nghiệp.

Theo đó, hiện tại trên mạng đang lan truyền hình ảnh của Lý Ái Khanh – Đối tác chiến lược của Alibaba. Người này đã tự mình khai nhận là bạn trai của Tiêu Chiến. Cả 2 liên tục bị lộ loạt hình ảnh thân mật như nắm tay, vuốt mặt… thông tin này vừa được đưa ra đã nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng.

Giữa sự kiện chưa hạ nhiệt của Lý Dịch Phong những ngày qua, Tiêu Chiến bất ngờ bị réo tên khi vướng vào nghi vấn có kim chủ chống lưng cho sự nghiệp.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là khi thông tin này được đưa ra fan Tiêu Chiến không đi khống bình cho thần tượng mà lại… photoshop đẩy Lý Ái Khanh thành bạn trai Vương Nhất Bác. Fan của chàng Ngụy Vô Tiện cho rằng Lý Ái khanh có quan hệ hợp tác cùng Alibaba, mà Alibaba lại có 15% cổ phần của Nhạc Hoa (công ty quản lý vương Nhất Bác). Vì vậy, ai là “sủng nam” của Lý Ái Khanh nhìn là thấy rõ.

Đáp lại fan Tiêu Chiến, người hâm mộ Vương Nhất Bác cho biết Lý Ái Khanh đã bị bắt từ hồi đầu năm vì nhận hối lộ, giao dịch ngầm. Cũng từ đó, Tiêu Chiến không có phim mới, không có tài nguyên chủ lưu (tài nguyên cấp nhà nước). Việc fan Tiêu Chiến cố tình “hắt nước bẩn” sang Vương Nhất Bác đang phải nhận vô số gạch đá của dân mạng.

Vương Nhất Bác bất ngờ bị fan Tiêu Chiến "hắt nước bẩn" khiến fan của nam diễn viên vô cùng phẫn nộ.

Tuy nhiên, bên cạnh một số fan chơi xấu cũng có không ít người hâm mộ Tiêu Chiến đã tìm ra chứng cứ minh oan cho thần tượng. Theo đó, người được cho là có hành động thân mật cùng chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh thực chất là nhân viên trang điểm của đoàn làm phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Chẳng qua vì có ngoại hình hơi giống nhau nên mới bị nhầm thành Lý Ái Khanh.

Dù đã có bằng chứng chứng minh Lý Ái Khanh không phải bạn trai Tiêu Chiến, song nhiều người vẫn tỏ ra bất bình với hành động chơi xấu của fan anh chàng với Vương Nhất Bác. Hiện tại, ngoài drama của Lý Dịch phong thì Tiêu Chiến cũng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn mạng.

Dù đã có bằng chứng chứng minh Lý Ái Khanh không phải bạn trai Tiêu Chiến, song nhiều người vẫn tỏ ra bất bình với hành động chơi xấu của fan anh chàng với Vương Nhất Bác. Hiện tại, Tiêu Chiến cũng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn mạng.

Những ngày gần đây, trên mạng cũng thường xuyên xuất hiện bài viết cho biết kim chủ của Tiêu Chiến đã “ngã ngựa” không có khả năng chống lưng cho anh chàng nữa. Tình hình của chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh khá éo le khi bị dính mác “nam sủng” nên dù không vi phạm pháp luật nhưng vẫn bị “phong sát mềm”. Tuy thông tin chưa được chứng thực, song nhiều dân mạng đã đưa ra loạt bằng chứng chứng minh Tiêu Chiến đang bị “phía trên” chặn tài nguyên.

Dân mạng cho rằng, Tiêu Chiến đang bị “phía trên” chặn tài nguyên vì kim chủ không còn khả năng chống lưng cho anh nữa.

Dù mang danh đỉnh lưu lượng nhưng tài nguyên của nam diễn viên lại khá kém. Anh chàng chỉ được giao cho vai nam chính của những dự án ngôn tình chuyển thể. Trong khi đó, đối thủ cùng thời là Vương Nhất bác liên tục nhận phim lớn thậm chí được đóng điện ảnh của Ảnh đế Lương Triều Vỹ và Hoàng Bột.

Giữa sự kiện của Lý Dịch Phong đang khá nhạy cảm, không một ngôi sao nào muốn dính vào. Tuy nhiên, Tiêu Chiến liên tục bị réo tên những ngày qua, khiến fan vô cùng lo lắng. Trước những thông tin này phía Tiêu Chiến cũng không có động thái phản bác nào cả.