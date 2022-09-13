Phe cánh Kinh Khuyên có giúp Lý Dịch Phong tẩy trắng bê bối tình ái rúng động dư luận?

Có một luật bất thành văn ở showbiz Trung Quốc đó chính là nếu bạn muốn nổi tiếng thì bạn cần một "thế lực" nào đó đứng phía sau nâng đỡ chứ không thể "một mình một ngựa" chinh chiến giữa đời. Chính vì thế, quy luật sinh tồn ở showbiz Hoa ngữ vốn dĩ không hề dễ dàng.

Nhắc tới showbiz Trung Quốc, bên cạnh những hào nhoáng lung linh, phía sau đó là vô số những bí ẩn, chia bè chia phái hay cuộc đấu đá của những kẻ lắm tiền nhiều của phía sau.

Ở showbiz Trung Quốc, các phe phái được chia theo những cái khái niệm khá dễ hiểu như: Yếu tố địa lý; Dựa trên một mối quan hệ ràng buộc hay một điểm chung nào đó...

Những ngày qua, khi Cbiz ngập tràn trong scandal, người ta bắt đầu gọi tên những phe phái trong làng giải trí - những vòng quyền lực thống trị showbiz hàng chục năm nay.

Từ đó người ta có các phe phái như: Kinh Khuyên; Tây Bắc Khuyên; Đông Bắc Khuyên... Sau này còn có một vài phe phái nhỏ hơn nhưng quyền lực cũng khá đáng gờm như Lục niên nhất ban của Vương Phi.

Một trong những phe phái thị phi và quyền lực của Cbiz phải kể tới Kinh Khuyên.

Lý Dịch Phong vướng bê bối tình ái. (Ảnh: Internet)

Theo thông tin từ báo Zing News cho hay, Lý Dịch Phong hiện là tâm điểm của showbiz Trung Quốc. Nam diễn viên vướng bê bối tình dục nghiêm trọng. Cảnh sát quận Bình An (Bắc Kinh) cho biết anh bị bắt vì có hành vi mua dâm.

Vụ việc khiến Lý Dịch Phong bị liệt vào danh sách nghệ sĩ có vấn đề nhân cách, cấm hoạt động nghệ thuật vĩnh viễn. Giới chức Trung Quốc đóng băng sự nghiệp của nam diễn viên từ tối 10/9.

Trước khi "nối gót" Trịnh Sảng hay Ngô Diệc Phàm bị truyền thông, công chúng quay lưng, Lý Dịch Phong là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu ở giới giải trí Hoa ngữ. Anh được nhiều nhà sản xuất phim, nhãn hàng quảng cáo ưu ái, luôn nằm trong top những nghệ sĩ sở hữu thù lao cao ngất ngưởng.

Không chỉ vậy, hậu thuẫn hùng mạnh cùng mối quan hệ với nhiều cái tên "máu mặt" trong giới giúp Lý Dịch Phong từng là tài tử bất khả xâm phạm ở Trung Quốc.

Được phe cánh Kinh Khuyên "bảo trợ"

Lý Dịch Phong sinh năm 1987, tại Thành Đô, Tứ Xuyên. Anh được các nhà tuyển trạch viên trong showbiz phát hiện và mời quay quảng cáo khi còn là học sinh cấp 3. Sau đó, Lý Dịch Phong thi vào Học viện Điện ảnh và Truyền hình Tứ Xuyên để theo đuổi giấc mộng thành sao lớn.

Năm 2007, Lý Dịch Phong tham gia chương trình tuyển chọn tài năng Cố Lên, Hảo Nam Nhi của Dragon TV. Với ngoại hình sáng sân khấu, giọng hát tốt, anh lọt vào mắt xanh của nam ca sĩ Hồ Hải Tuyền.

Sau khi giành được vị trí thứ 8 trong cuộc thi, Lý Dịch Phong được Hồ Hải Tuyền ký hợp đồng quản lý. Dưới sự dìu dắt của đàn anh hơn 12 tuổi, Lý Dịch Phong thành công ra mắt trong vai trò ca sĩ.

Lý Dịch Phong có sự hậu thuẫn lớn phía sau. Ảnh: Internet

Theo Sina, để giúp Lý Dịch Phong sớm có chỗ đứng trong ngành âm nhạc, Hồ Hải Tuyền đảm nhận tất cả công việc từ sáng tác, làm album đến định hướng hình ảnh và phát hành tự truyện cho ngôi sao sinh năm 1987.

Thời điểm còn gắn bó với Hồ Hải Tuyền, Lý Dịch Phong là tên tuổi nổi bật nhất trong nhóm "Khuynh thành tứ thiếu" (4 chàng thiếu gia khuynh đảo kinh thành), cạnh Kiều Nhậm Lương, Phó Tân Bác, Tỉnh Bách Nhiên.

Năm 2010, Lý Dịch Phong quyết định chia tay sự nghiệp âm nhạc, chuyển sang đóng phim. Chật vật đóng kép phụ gần 4 năm, Lý Dịch Phong mới có cơ hội đổi đời nhờ ký hợp đồng với công ty giải trí Hoan Thụy Thế Kỷ (gọi tắt là Hoan Thụy).

Doanh nghiệp đầu ngành sản xuất phim ảnh, quản lý và đào tạo nghệ sĩ ở Trung Quốc đã giúp nam diễn viên có những dự án chất lượng, phát huy lợi thế của bản thân. Trong đó vai chính Bách Lý Đồ Tô trong Cổ kiếm kỳ đàm đưa anh trở thành thần tượng mới của giới trẻ.

Sau đó, Lý Dịch Phong xuất hiện trên màn ảnh với tần suất dày đặc trong nhiều tác phẩm truyền hình như Hoạt sắc sinh hương, Đạo mộ bút ký, Ma tước, Tru tiên: Thanh Vân chí hay phim điện ảnh Cây dành dành nở hoa, Phanh nhiên tinh động. Dưới sự hậu thuẫn của Hoan Thụy, Lý Dịch Phong trở thành tài tử 8X có thành tích nổi trội ở mảng truyền hình - điện ảnh, được săn đón và có sức hút lớn tại showbiz Hoa ngữ.

Năm 2016, đánh dấu bước tiến dài của Lý Dịch Phong về danh tiếng. Anh tìm được cơ hội hợp tác với đạo diễn Quản Hổ, Phùng Tiểu Cương trong bộ phim Lão pháo nhi. Họ là hai gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong nền phim ảnh Trung Quốc, và là nhân vật "máu mặt" trong nhóm quyền lực Kinh Khuyên. Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm sau đó được Phùng Tiểu Cương hết lòng lăng xê.

Phùng Tiểu Cương từng khen ngợi Lý Dịch Phong: "Lý Dịch Phong biết diễn. Đóng phim cùng cậu ấy rất có cảm giác nhập vai. Lý Dịch Phong cũng rất cầu tiến. Cậu ấy không muốn trói buộc bản thân với hình ảnh diễn viên thần tượng".

Trong khi đạo diễn Quản Hổ đánh giá: "Dịch Phong rất thông minh, có cái tâm làm nghề đáng trân trọng. Mọi người không ở cạnh không thể biết được cậu ấy bỏ bao nhiêu nỗ lực cho một vai diễn, cho một lần đứng trên sân khấu đâu. Tôi không khen điêu về Lý Dịch Phong".

Lý Dịch Phong bên đạo diễn Quản Hổ, Phùng Tiểu Cương và nữ diễn viên Hứa Tình. Họ là 3 nhân vật lớn trong Kinh Khuyên. Ảnh: Sina.

Theo Sina, nhờ sự o bế của những tên tuổi kỳ cựu mà hình tượng đẹp "thanh niên chăm chỉ, nghiêm túc với nghề và không ngừng phấn đấu" của Lý Dịch Phong dần in sâu vào tâm trí công chúng.

Thành công trên mọi lĩnh vực giúp nam diễn viên liên tục có tên trong bảng xếp hạng ngôi sao có thu nhập cao và tầm ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc. Anh được xếp vào nhóm "Tứ đại lưu lượng", tức 4 nghệ sĩ trẻ nổi tiếng và có lượng fan hùng hậu nhất xứ tỷ dân, cùng Dương Dương, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm.

Cây viết Mẫn Đạt của 163 từng khẳng định ở giai đoạn đỉnh cao, nửa tài nguyên nghệ thuật trong showbiz như phim ảnh, thời trang đều nằm trong tay "Tứ đại lưu lượng". Điều này cho thấy vị thế của Lý Dịch Phong ở nền giải trí Hoa ngữ.

Chiêu trò che mờ bê bối

Toutiao cho hay nhờ có công ty quản lý danh tiếng hậu thuẫn, quan hệ rộng với các tên tuổi quyền lực và ê-kíp xử lý khủng hoảng truyền thông hùng mạnh, Lý Dịch Phong nhiều lần "thoát ải" scandal.

Trước đây, dù trải qua nhiều bê bối đời tư, nghi vấn được nâng đỡ quá đà, sao phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm vẫn giữ vững vị thế "đỉnh lưu" trong ngành giải trí Trung Quốc.

Những lần Lý Dịch Phong vướng tranh cãi đều có nghệ sĩ khác "thế mạng". Điều này khiến những lùm xùm của nam diễn viên nhanh chóng bị quên lãng.

Trước bê bối mua dâm, Lý Dịch Phong nhiều lần "thoái ải" đánh mất sự nghiệp, danh tiếng hoen ố khi vướng scandal. Ảnh: Internet

Năm 2016 là giai đoạn khủng hoảng hình ảnh nghiêm trọng của Lý Dịch Phong khi vướng nhiều ồn ào. Anh từng gây bàn tán khi vượt qua các đàn anh tên tuổi, thực lực diễn xuất được đánh giá cao trong nghề như Hạ Vũ, Trương Dịch để đoạt giải Nam phụ xuất sắc tại Bách Hoa.

Chiến thắng của Lý Dịch Phong bị nghi vấn có sự sắp đặt của Kinh Khuyên. Những người đoạt giải tại Bách Hoa năm đó đa phần đều thuộc vòng tròn văn nghệ sĩ Bắc Kinh, hoặc có "dây mơ rễ má" với các nhân vật lớn trong Kinh Khuyên, Hoa Nghị Huynh Đệ.

Tuy nhiên, nhân vật chiếm sóng chỉ trích năm đó lại là Tỉnh Bách Nhiên - người được đề cử Nam chính xuất sắc. Tỉnh Bách Nhiên bị tung tin chơi xấu, xúi giục fan bôi nhọ Lý Dịch Phong với ban tổ chức nhằm hạ bệ.

Theo người hâm mộ lâu năm của Lý Dịch Phong, việc này là do đoàn đội của ngôi sao Tru Tiên: Thanh Vân Chí dàn xếp, nhằm đánh lạc hướng dư luận để danh hiệu của anh không bị nghi kỵ.

Dưới sự giúp sức của hai nhân viên "cộm cán" là Triệu San và Đoạn Bội San, Lý Dịch Phong còn thành công thoát khỏi ba bê bối lớn vào 2015-2016 là nghi vấn ngoại tình với Dương Mịch, lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn và lạm dụng thế thân trên phim trường. Thời điểm này, nam diễn viên sa sút hình ảnh đến mức sự nghiệp của anh tưởng chừng không thể cứu vãn.

Tuy nhiên, ê-kíp tài tử đã thành công chuyển hướng dư luận, cứu Lý Dịch Phong "một mạng" bằng cách tung tin đồn tình cảm giữa Hoàng Hiên - Dương Mịch khi hợp tác trong Người Phiên Dịch, tố cáo Dương Dương cho diễn viên quần chúng đeo mặt nạ đóng thế trên phim trường Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh.

Ảnh minh họa: Internet

Trong bê bối mua dâm, Lý Dịch Phong và công ty quản lý còn có ý định che giấu hành vi phạm pháp. Trước khi cơ quan chức năng công bố báo cáo sai phạm chính thức, nam diễn viên và đơn vị chủ quản mạnh mẽ phủ nhận loạt tin đồn về anh, thậm chí dọa kiện người đưa tin để phủi sạch nghi vấn vi phạm pháp luật. Anh được cho là cố gắng sử dụng mối quan hệ ở hậu trường để dìm vụ việc, nhưng bất thành.

Hành động giả vờ vô tội của Lý Dịch Phong bị China News chỉ trích là "mạnh mồm giãy dụa, không nghiêm túc nhận sai, ôm tâm lý ăn may với hy vọng việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không và cố ý xóa dấu vết phạm pháp".