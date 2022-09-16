Lý Dịch Phong bị 13 thương hiệu lớn quay lưng

Sao quốc tế 16/09/2022 07:45

Sau khi có tin nam diễn viên 35 tuổi bị cảnh sát Trung Quốc giam giữ vì tội gạ gẫm dịch vụ tình dục, anh đã ngay lập tức bị cả 13 thương hiệu lớn trên toàn cầu từ chối.

Ngay sau khi tin tức Lý Dịch Phong bị bắt vì mua dâm được công khai, ban tổ chức giải thưởng Hoa Đỉnh tuyên bố tước bỏ giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Ngôi sao được yêu thích nhất mà anh từng đạt được. Trước sao phim Kính song thành, Trịnh Sảng cũng bị giải thưởng Hoa Đỉnh “gạch tên” vì bê bối đời tư nghiêm trọng.

Trong đêm 11.9, hàng loạt nhãn hàng từng hợp tác với Lý Dịch Phong nhanh chóng cắt đứt quan hệ với anh. Các thương hiệu không chỉ đăng thông báo chấm dứt hợp đồng qua phương tiện truyền thông, mà còn gấp rút tháo gỡ những poster cũng như thông tin tuyên truyền liên quan đến nam diễn viên tại trung tâm thương mại, cửa hàng.

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Các bộ phim truyền hình của Lý Dịch Phong hiện đã bị xóa khỏi các trang phát trực tuyến và hơn 300.000 người hâm mộ đã hủy theo dõi tài khoản mạng xã hội của anh nam diễn viên này trong vòng một ngày kể từ khi vụ bê bối bị phanh phui.

Theo các nguồn tin truyền thông của Trung Quốc, các thương hiệu đã đưa ra tuyên bố có ý định chấm dứt quan hệ đối tác của họ với Lý Dịch Phong. Một trong số đó là Liepin App, thương hiệu này nói rằng hợp đồng chứng thực của họ với Lý Dịch Phong đã hết hạn vào ngày 3 tháng 7, trong khi Budweiser và L’oreal Paris rõ ràng đã xóa tất cả các bài đăng liên quan đến nam diễn viên trên Weibo. Các thương hiệu khác, King To Nin Jiom, Panerai, Prada, Rémy Martin, Lukfook Jewelry, Honma Golf và Sensodyne, cũng đã kết thúc hợp tác với Lý Dịch Phong.

Lý Dịch Phong sẽ phải bồi thường bao nhiêu?

Luật sư Zhang Zhonghui từ Công ty Luật liêm chính Trung Quốc bày tỏ rằng những nghệ sĩ bị bắt vì cung cấp dịch vụ tình dục có thể bị chấm dứt hợp đồng chứng thực vì tác động tiêu cực đến thương hiệu. Mức bồi thường cũng cần được quy định trước, nhưng nếu không có điều khoản này thì hai bên cần phải tuân theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Số tiền bồi thường cho những tổn thất kinh doanh phải tương đương với những tổn thất do người vi phạm hợp đồng gây ra, bao gồm cả lợi nhuận chứng thực.

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Trang Thông tấn xã Trung Quốc bình luận: “Lý Dịch Phong không những chẳng nghiêm túc nhìn nhận lỗi lầm của bản thân, mà còn hi vọng rằng "chuyện lớn sẽ hóa thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ sẽ biến thành không”. Lý Dịch Phong muốn xóa bỏ dấu vết phạm pháp của mình, không hề ăn năn sau khi phạm sai lầm. Đây là điều không đáng để tha thứ hơn cả việc phạm sai lầm, cho thấy sự gian ác trong hành vi phạm pháp của anh”.

Sinh năm 1987, Lý Dịch Phong là nam diễn viên Trung Quốc nổi tiếng, được gọi là đỉnh lưu thế hệ 8X (sao nam tiếng tăm, lượng fan khủng) và cũng từng nằm trong hàng tứ đại lưu lượng (4 mỹ nam hot) của showbiz Hoa ngữ, cùng Dương Dương, Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm. Vậy là Lý Dịch Phong trở thành lưu lượng thứ 2 vướng tù tội vì phạm pháp, sau Ngô Diệc Phàm. Lý Dịch Phong được yêu thích qua các phim Cổ kiếm kỳ đàm, Thiên kim trở về, Phanh nhiên tinh động, Hoạt sắc sinh hương, Đạo mộ bút ký, Tru tiên thanh vân chí, Kính song thành, Ám dạ hành giả...

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