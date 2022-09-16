Lý Dịch Phong chính thức 'bay màu' trên MXH, hơn 10 năm hoạt động hóa hư không

Sao quốc tế 16/09/2022 10:01

Sau khi bị phanh phui toàn bộ tội trạng, Lý Dịch Phong lại tiếp tục vướng vào vận đen khi tài khoản mạng xã hội chính thức bị vô hiệu hóa.

Làng giải trí Trung Hoa những ngày gần đây vô cùng xôn xao với scandal mua bán dâm của Lý Dịch Phong. Dù trước đó nam tài tử đã lên tiếng thanh minh và khẳng định bản thân trong sạch nhưng cũng chính hành động này của anh đã "tự vả" mình khi cảnh sát Bắc Kinh lên tiếng về sự việc này.

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Cảnh sát Bắc Kinh thông tin về vụ việc của Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Theo đó, vào chiều ngày 11/9, tài khoản Weibo chính thức của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Nhật Báo Nhân Dân đều đồng loạt đăng tải thông tin về vụ việc của Lý Dịch Phong. Cụ thể, tài tử họ Lý đã từng bị tạm giữ, phạt hành chính vì nhiều lần "mua bán dâm trái phép".

Hành vi phạm pháp này của anh đã bị phát hiện khi cơ quan chức năng đang điều tra một vụ án. Cảnh sát Bắc Kinh cho biết: "Đối tượng khai nhận người này nhiều lần mua dâm trái phép và đã bị phạt theo quy định của pháp luật".

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Sau khi bị phanh phui về các tội danh của mình, Lý Dịch Phong liên tiếp vướng vào các cáo buộc khác nhau như mua dâm trẻ vị thành niên, quấy rối tình dục nam sinh chưa đủ tuổi, đối xử tệ với diễn viên đóng thế,...

Tuy án phạt vì mua bán dâm trái phép đã "rõ mười mươi" nhưng những tin đồn trên vẫn chưa rõ thực hư thế nào nên công chúng mong muốn rằng Lý Dịch Phong hãy lên tiếng để xác thực. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì việc làm này là vô cùng khó vì cả tài khoản cá nhân lẫn tài khoản phòng làm việc của nam tài tử trên Weibo đã bị cho "bay màu".

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Tài khoản MXH của Lý Dịch Phong và phòng làm việc bị 'bay màu' - Ảnh: Internet

Việc tài khoản mạng xã hội của một nghệ sĩ bị khóa/xóa tại Trung Hoa là gián tiếp khẳng định người này đã chính thức bị "phong sát" dù chưa có quyết định chính thức từ các cơ quan chức năng. Về trường hợp của Lý Dịch Phong, bên cạnh những chỉ trích thì cũng có nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối vì trước scandal này, nam diễn viên đã có hơn 10 năm hoạt động rất huy hoàng và rực rỡ.

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Sau khi có tin nam diễn viên 35 tuổi bị cảnh sát Trung Quốc giam giữ vì tội gạ gẫm dịch vụ tình dục, anh đã ngay lập tức bị cả 13 thương hiệu lớn trên toàn cầu từ chối.

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