Hotgirl Blase Loan Loan xinh thế nào mà đến Lý Dịch Phong còn phải hẹn "book lịch"?

Sao quốc tế 15/09/2022 05:35

Blase Wan Wan là một người đẹp khá có tiếng trong giới giải trí Cbiz. Cô gái trẻ đang được chú ý bởi đời tư tình cảm có liên quan đến nam diễn viên Lý Dịch Phong vừa bị cảnh sát bắt cách đây không lâu.

Hotgirl Blase Loan Loan xinh thế nào mà đến Lý Dịch Phong còn phải hẹn 'book lịch'? - Ảnh 1

Blase Loan Loan là một hot girl, người mẫu ảnh có tiếng ở Trung Quốc đại lục. Cô từng xuất hiện bên cạnh nhiều nam nghệ sĩ nổi tiếng như: Lee Seungri, Trần Vỹ Đình, Lý Dịch Phong,…

Cùng với sức nóng từ scandal của Lý Dịch Phong, cái tên Blase Loan Loan (Blase Wanwan) cũng đang hot rần rần.

Đây được cho là cô gái đã cùng Lý Dịch Phong du lịch 5 ngày 4 đêm tại Đảo Koh Samui (Thái Lan) từ năm 2018. Có luồng thông tin rằng Lý Dịch Phong chi tiền để bao người đẹp đến đảo này và mối quan hệ của họ là "bạn tình bay đêm", hoặc là bên "mua" và bên "bán".

Hotgirl Blase Loan Loan xinh thế nào mà đến Lý Dịch Phong còn phải hẹn 'book lịch'? - Ảnh 2

Trên mạng lan truyền nhiều hình ảnh cho thấy sự trùng hợp về thời gian và địa điểm check-in của Lý Dịch Phong và hotgirl này.

Blase Loan Loan có xuất thân từ một thợ make up. Những năm 2012, cô bắt đầu nổi lên khi được hợp tác với ca sĩ Trần Vỹ Đình. Sở hữu ngoại hình và nhan sắc xinh đẹp, Blase Wan Wan dần được mọi người biết đến và yêu mến. Ở Việt Nam, cô được fan đặt cho cái tên là Blase Loan Loan.

Hầu hết khán giả biết đến Blase Loan Loan đều nhờ thông qua mối quan hệ với các người nổi tiếng. Cô thường xuyên chụp ảnh và đi chơi chung với các nam tài tử hàng đầu Trung Quốc và Hàn Quốc từ năm 2012 cho đến nay. Một phần vì tính chất công việc là một nhà thiết kế thời trang. Dù nhiều lần vướng vào tin đồn hẹn hò nhưng cô nàng đều không lên tiếng xác nhận.

Hotgirl Blase Loan Loan xinh thế nào mà đến Lý Dịch Phong còn phải hẹn 'book lịch'? - Ảnh 3

Tin tức khiến cả thế giới chấn động về việc nam diễn viên Lý Dịch Phong bị bắt vì mua bán d.âm nhiều lần đã khiến khán giả và công chúng bất ngờ. Nhiều người đã đổ dồn suy nghĩ liên quan đến cô nàng hot girl Blase Loan Loan. Bởi vì trước đây cô từng vướng vào tin đồn hẹn hò với nam tài tử. Dù không có tài năng gì. Nhưng Blase cũng thường xuyên tham gia dự tiệc cùng người nổi tiếng. Cô cũng xuất hiện trên hàng loạt sóng đài truyền hình với vai trò là blogger.

Tài khoản phụ của Blase Loan Loan "follow" nhiều cái tên nổi tiếng như: Trần Vỹ Đình, Bành Vu Yến (follow lẫn nhau); Casper True, Tạ Hưng Dương, Lâm Nhất, Ngô Hải, Tiêu Vũ Lương, Vương An Vũ, Lâm Tuấn Kiệt, Oh Sehun, HJY, Hồ Ngạn Bân, Vương Gia Nhĩ, Dư Phái Sam, After Journey, Young Jack, Tần Phấn, Đổng Hựu Lâm... (Blase Loan Loan "follow" những người này).

Hotgirl Blase Loan Loan xinh thế nào mà đến Lý Dịch Phong còn phải hẹn 'book lịch'? - Ảnh 4

Blase Loan Loan cũng là bạn thân nhiều năm của cựu thần tượng Hàn Quốc Seungri (người trước đó cũng vướng lùm xùm mua bán dâm, môi giới mại dâm và buôn bán chất cấm). Trước đó, vào hồi tháng 11/2018, Blase Loan Loan từng đến club Burning Sun thuộc quản lý của Seungri ở Seoul (Hàn Quốc).

Đáng nói, trong thời gian này, Lý Dịch Phong cũng có mặt tại Hàn Quốc để chụp ảnh cho một tờ tạp chí. 2 hôm sau, 2 người cùng theo dõi tài khoản Weibo của nhau. Blase Loan Loan cũng là cầu nối cho Seungri và Lý Dịch Phong làm quen.

Hotgirl Blase Loan Loan xinh thế nào mà đến Lý Dịch Phong còn phải hẹn 'book lịch'? - Ảnh 5

Hotgirl Blase Loan Loan xinh thế nào mà đến Lý Dịch Phong còn phải hẹn 'book lịch'? - Ảnh 6

Trước đó, từ năm 2016, Blase Loan Loan trả lời cư dân mạng rằng cô quen Lý Dịch Phong là do Trần Vỹ Đình giới thiệu; quen Vương Gia Nhĩ là do hồi ở Thượng Hải chị gái của Vương Gia Nhĩ nhờ cô giới thiệu việc người mẫu cho; quen Trần Vỹ Đình là do bạn cô đi Hong Kong thiết kế trang phục cho Trần Vỹ Đình; quen Lee Seungri là do bạn cô ở Ma Cao giới thiệu, và chỉ gặp qua mấy lần G-Dragon và TOP của Big Bang.

Lý Dịch Phong thậm chí còn dặn dò Blase Loan Loan phải cẩn thận để không bị bắt gặp. Tuy nhiên, người đẹp này vẫn làm lộ chuyện.

Hotgirl Blase Loan Loan xinh thế nào mà đến Lý Dịch Phong còn phải hẹn 'book lịch'? - Ảnh 7

Đáng chú ý, trong khi Lý Dịch Phong bị "đưa lên thớt", hotgirl này đã đăng trên Weibo cá nhân nội dung "chuyện đến nước này rồi, ăn cơm cái đã". Điều này giống như cô đang khẳng định mọi chuyện đồn đoán đều là sự thật.

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