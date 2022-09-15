Jackson Vương Gia Nhĩ 'kêu oan' giữa ồn ào có liên quan đến scandal của Lý Dịch Phong

Động thái này của Vương Gia Nhĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ công chúng. Được biết, đây là lần đầu nam nghệ sĩ lên tiếng về những lùm xùm quanh mình kể từ khi bị nhiều người hâm mộ "bóc phốt" và trạm tỷ lâu năm thông báo dừng hoạt động.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Vương Gia Nhĩ đã đăng tải lên tài khoản Twitter của mình một bài viết có nội dung liên quan đến những ồn ào gần đây. Nam nghệ sĩ cho hay: “Rồi sẽ có một ngày mọi người sẽ hiểu rằng, tất cả những gì tôi làm đều là vì nghệ thuật, vì người hâm mộ và để tạo nên lịch sử. Tôi cũng không có thời gian để làm những việc khác vì nghệ thuật là tất cả những gì tôi có".

Về bài đăng này của Vương Gia Nhĩ, cư dân mạng cho rằng lời của nam nghệ sĩ "khá sáo rỗng", dùng mạng xã hội nước ngoài để "tẩy trắng" (nghệ sĩ Trung thường sẽ dùng Weibo để lên tiếng giải thích về lùm xùm của mình nhưng dễ bị "cấm khẩu"). Tuy nhiên, cũng có không ít người bênh vực Jackson vì tính đến nay, những tin đồn về đời tư của anh vẫn chưa có bằng chứng nào xác thực.

Trước đó, vào ngày 12/9 vừa qua, một cựu fan của Vương Gia Nhĩ đã lên bài tố cáo anh có quan hệ mật thiết với Lý Dịch Phong và hot girl Blase Loan Loan. Người này đã tung ra hàng loạt dẫn chứng cho thấy Jackson có chơi chung nhóm với hai người trên và Seungri (BIGBANG).

Đồng thời phê bình Vương Gia Nhĩ không hề toàn tâm với sự nghiệp của mình mà suốt ngày bị bắt gặp đi bar tụ tập. Mỗi lần về nước, nam nghệ sĩ đều đến các hộp đêm vui chơi, người này cũng nêu ra một loạt tên các club mà Jackson thường lui đến.

Vương Gia Nhĩ được cho là có liên quan đến scandal mua bán dâm của Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Sau đó vài tiếng, một trạm tỷ (người đứng đầu của fansite, thường theo chân thần tượng đến nhiều nơi để chụp ảnh rồi đăng lên internet) của Vương Gia Nhĩ có tên là Wangga0328 đã thông báo dừng hoạt động với lời nhắn: "Hy vọng Vương gia Nhĩ luôn ghi nhớ ước nguyện và dũng khí khi mới bắt đầu, không có gì phải hổ thẹn với lòng mình".

Được biết trạm tỷ này của Vương Gia Nhĩ đã hoạt động được 8 năm và sở hữu 83.000 lượt theo dõi trên Weibo, hơn 141.000 lượt trên Twitter. Nếu như quan tâm tới văn hóa thần tượng, có thể biết rằng một nghệ sĩ không gây ra một sự việc không thể tha thứ hoặc phạm tội danh vô cùng lớn thì một trạm tỷ đã hoạt động lâu năm như vậy không thể nào đóng cửa được.