Chưa kịp phản hồi tin hẹn hò, Jackson Vương Gia Nhĩ đã vướng nghi án 'cắm sừng' Yuqi Tống Vũ Kỳ

Chưa đầy 1 ngày kể từ khi tin hẹn hò được tung ra, cả Jackson và Yuqi vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào nhưng phía nhà trai lại tiếp tục bị lộ bằng chứng "ngoại tình".
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Ngày 22/2 vừa qua, thông tin Jackson và Yuqi hẹn hò với nhau được một blogger kiêm paparazzi nổi tiếng vừa tung ra đã làm xôn xao cả hai giới showbiz Trung - Hàn. Tuy nhiên, phía hai nghệ sĩ vẫn chưa đưa ra bất cứ câu trả lời nào cụ thể.
Tuy nhiên, vào trưa hôm nay, cũng chính vị blogger nổi tiếng trên đã thẳng tay tung ra một bằng chứng làm xoay chuyển tình hình khi tiết lộ sự việc động trời sau khi Yuqi qua đêm tại nhà Jackson.
Cụ thể, vào một đêm tận 15 ngày sau, tài xế riêng của Jackson bị bắt gặp lái xe đến một tiểu khu khác để đón hai cô gái lạ mặt sau khi đưa Jackson từ sân bay về nhà. Hai cô gái này khi đó đã xác nhận lại nhiều lần rằng đây chính xác là xe của Jackson thì mới bước lên. Cuối cùng, vị tài xế này đã lái xe đưa 2 cô gái này về nhà của Jackson.
Hiện tại, tất cả mọi người đang mong chờ câu trả lời cụ thể đến từ phòng làm việc của Jackson. Tuy vậy, nhiều người hâm mộ vẫn "bán tín bán nghi" về tính xác thực của cả hai thông tin trên.