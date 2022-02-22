Jackson Vương Gia Nhĩ hẹn hò cùng Yuqi Tống Vũ Kỳ, sự thật đã được Lucas tiết lộ từ lâu?

Thông tin Jackson Vương Gia Nhĩ và Yuqi Tống Vũ Kỳ đang hẹn hò hiện đang sôi sục trên các trang MXH, người hâm mộ lại nhanh chóng nhận ra sự việc này đã được tiết lộ từ lâu bởi Lucas Hoàng Húc Hi.

Sáng sớm ngày hôm nay, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đưa tin Jackson Vương Gia Nhĩ và Yuqi Tống Vũ Kỳ đang hẹn hò cùng nhau. Kèm theo bài đăng này là hình ảnh ảnh mà phóng viên chụp được tài xế của Jackson đưa đón Yuqi. Jackson và Yuqi bị bắt gặp hẹn hò cùng nhau Theo đó, sau khi Yuqi chỉ vừa về đến khách sạn được một lát thì đã được tài xế riêng của Jackson tới đón về nhà của nam nghệ sĩ, còn trao cho cô một bó hoa hồng rất đẹp. Đến ngày hôm sau, cũng chính người tài xế này đã đến khách sạn đón quản lý của Yuqi về nhà của Jackson, cuối cùng là đưa Yuqi cùng quản lý của cô về lại khách sạn và đưa Jackson ra sân bay.

Tuy vậy, khi thông tin này vẫn còn nóng thì netizen đã nhanh chóng "đào" lại được một sự việc trong quá khứ đó chính là nam thần tượng Lucas đã từng tiết lộ chuyện hẹn hò của cặp đôi trên. Cụ thể, trong bài "bóc phốt" của người bạn gái cũ từng khiến sự nghiệp của Lucas đi tong, người này từng cho biết một thần tượng gốc Hong Kong khác đang hẹn hò cùng bạn của anh. Bạn gái của Lucas từng kể rằng nam idol ám chỉ một nghệ sĩ nam Hong Kong khác đang hẹn hò cùng bạn của anh "Anh ấy từng nói với tôi rằng lịch trình của anh ấy sẽ kín vào năm tới và anh ấy sẽ ngày càng nổi tiếng, có thể đến lúc đó cả hai chúng tôi có thể sẽ khó gặp nhau được nữa.

Sau đó tôi nói đùa rằng không sao đâu, đến lúc đó tôi sẽ theo một nam nghệ sĩ Hong Kong khác. Để chọc giận anh ấy, tôi đã nói rằng tôi lúc trước đu idol rất thích nam nghệ sĩ này. Nhưng anh ấy lại nói với tôi rằng: 'Không sao hết. Bạn gái của anh ấy là bạn của tôi. Lúc trước chúng tôi đi quay chương trình còn cùng nhau đi lấy ráy tai cùng nhau'." - trích bài đăng của cô gái kia. Nhiều người chúc phúc cho cặp đôi dù chưa có ai lên tiếng xác nhận Từ những lời kể trên, nhiều netizen cho rằng, cặp đôi mà người bạn gái cũ của Lucas nhắc đến đó chính là Jackson và Yuqi. Tuy chưa rõ thực hư ra sao nhưng hiện tại, rất nhiều fan đang gửi lời chúc mừng đến cặp đôi mới của C-biz. Ảnh: Internet

Góc dũng cảm: Jackson (GOT7) từng "cà khịa" lại JYP khi vị Chủ tịch “dám” phàn nàn về kĩ năng ca hát của đồng đội! Nổi tiếng là Idol có gì nói nấy không biết sợ là gì, Jackson đã từng có lần không ngại chỉ trích về cách thể hiện bài hát của JYP để bảo vệ người anh em Young Jae của mình. Tình anh em thắm thiết là đây chứ đâu!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/jackson-vuong-gia-nhi-hen-ho-cung-yuqi-tong-vu-ky-su-that-da-duoc-lucas-tiet-lo-tu-lau-451463.html