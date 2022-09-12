Trạm tỷ 8 năm tuyên bố đóng cửa, Jackson Vương Gia Nhĩ thật sự có liên quan đến scandal của Lý Dịch Phong?

Vừa mới bị một cựu fan đăng đàn "bóc phốt", Jackson Vương Gia Nhĩ lại tiếp tục gặp "biến" lớn khi một trạm tỷ lâu năm của mình tuyên bố sẽ đóng cửa.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây một trạm tỷ (người đứng đầu của fansite, thường theo chân thần tượng đến nhiều nơi để chụp ảnh rồi đăng lên internet) của Vương Gia Nhĩ có tên là Wangga0328 đã thông báo dừng hoạt động với lời nhắn: "Hy vọng Vương gia Nhĩ luôn ghi nhớ ước nguyện và dũng khí khi mới bắt đầu, không có gì phải hổ thẹn với lòng mình".

Trạm tỷ 8 năm của Vương Gia Nhĩ tuyên bố đóng cửa - Ảnh: Internet

Được biết trạm tỷ này của Vương Gia Nhĩ đã hoạt động được 8 năm và sở hữu 83.000 lượt theo dõi trên Weibo, hơn 141.000 lượt trên Twitter. Trong suốt thời gian hoạt động, trạm tỷ này từng tổ chức và ủng hộ rất nhiều sự kiện quan trọng của nam ca sĩ.

Động thái này của trạm tỷ Wangga0328 đã khiến cho cộng đồng mạng một phen dậy sóng. Nếu là một người quan tâm tới văn hóa thần tượng, có thể hiệu nếu như một nghệ sĩ không gây ra một sự việc không thể tha thứ hoặc phạm tội danh vô cùng lớn thì một trạm tỷ đã hoạt động lâu năm như vậy không thể nào đóng cửa được.

Netizen cho rằng Vương Gia Nhĩ có quan hệ với Lý Dịch Phong và hot girl Blase Loan Loan - Ảnh: Internet

Cách đây vài tiếng, một cựu fan của Vương Gia Nhĩ đã lên bài tố cáo anh có quan hệ mật thiết với Lý Dịch Phong và hot girl Blase Loan Loan.

Người này đã tung ra hàng loạt dẫn chứng cho thấy Jackson có chơi chung nhóm với hai người trên và Seungri (BIGBANG). Đồng thời phê bình Vương Gia Nhĩ không hề toàn tâm với sự nghiệp của mình mà suốt ngày bị bắt gặp đi bar tụ tập. Mỗi lần về nước, nam nghệ sĩ đều đến các hộp đêm vui chơi, người này cũng nêu ra một loạt tên các club mà Jackson thường lui đến.

Jackson Vương Gia Nhĩ có quan hệ với Blase Loan Loan, là 'trai tồi đội lốt quý ông'? Một người hâm mộ của Jackson Vương Gia Nhĩ từng tuyên bố "thoát fan" mới đây đã đăng tải bài viết dài tố các "quá khứ đen" của nam nghệ sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tram-ty-8-nam-tuyen-bo-dong-cua-jackson-vuong-gia-nhi-that-su-co-lien-quan-den-scandal-cua-ly-dich-phong-502042.html