Những ngày gần đây, làng giải trí Trung Hoa được phen chao đảo với sự việc Lý Dịch Phong từng bị bắt vì hành vi mua bán dâm nhiều lần. Sau scandal này, nam tài tử cũng bị "phong sát ngầm" trên mọi mặt trận, bị cấm ngôn trên MXH và hàng loạt hợp đồng đại diện bị hủy bỏ.

Theo đó, người này cho biết phát hiện Vương Gia Nhĩ có vấn đề từ tháng 8/2021, nam ca sĩ "biến mất" suốt nửa tháng ròng ngay sau khi hoàn thành world tour. Sau đấy, fan này phát hiện ra mối quan hệ của anh và hot girl Blase Loan Loan.

Tưởng chừng vụ việc trên sẽ dừng lại ở đó, mới đây Jackson Vương Gia Nhĩ đã bị nêu tên trong scandal này của Lý Dịch Phong. Một cựu fan của nam nghệ sĩ đã lên bài tố cáo anh có quan hệ mật thiết với diễn viên họ Lý và hot girl Blase Loan Loan.

Người hâm mộ cho rằng Vương Gia Nhĩ có mối quan hệ với hot girl Blase Loan Loan - Ảnh: Internet

Khi fan này tìm hiểu thì đã nhận ra nhiều điểm tương đồng giữa Blase Loan Loan và Vương Gia Nhĩ. Single Can't Breathe của Jackson có sự tham gia sản xuất của hot girl này, nam ca sĩ cũng từng mặt trang phục do cô thiết kế.

Vào tháng 11/2028, Vương Gia Nhĩ đã không xuất hiện trong suốt 1 tháng, sau đó anh trở lại và chụp ảnh chung với Seungri (BIGBANG). Vài tháng sau, Seungri bị khui ra chuyện môi giới mại dâm, Lý Dịch Phong với hotgirl Blase thì vướng tin đồn yêu nhau. Vì vậy, fan cho rằng Jackson chơi chung với cả 3 nhân vật trên.

Vương Gia Nhĩ được cho là không hề toàn tâm với sự nghiệp khi mỗi lần về nước đều bị bắt gặp đến các hộp đêm vui chơi - Ảnh: Internet

Vào ngày 28/4 vừa qua là sinh nhật của Vương Gia Nhĩ thì ngày 29/3 nam ca sĩ đã livestream và đăng tải ảnh triển lãm do fan tổ chức. Vấn đề triển lãm này khi đó vẫn chưa chính thức được mở cửa và Jackson đã liên hệ với fan tổ chức sự kiện để xin ảnh trước. Sự việc đã khiến cho nhiều người hâm mộ thất vọng và nhiều trạm tỷ đã tuyên bố đóng cửa.

Tuy nhiên, điều khiến người này thất vọng nhất chính là Vương Gia Nhĩ không hề toàn tâm với sự nghiệp của mình mà suốt ngày bị bắt gặp đi bar tụ tập. Mỗi lần về nước, nam nghệ sĩ đều đến các hộp đêm vui chơi, người này cũng nêu ra một loạt tên các club mà Jackson thường lui đến.