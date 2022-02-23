Jackson Vương Gia Nhĩ phản bác thông tin đưa gái lạ về nhà, tuyên bố khởi kiện blogger tung tin đồn thất thiệt

Không thể tiếp tục ngồi im trước hàng loạt thông tin đời tư bị tung ra, phòng làm việc của Jackson Vương Gia Nhĩ vừa chính thức lên tiếng giải đáp về tin đồn đưa gái lạ về nhà.

Theo truyền thông Trung Quốc, văn phòng làm việc của Jackson đã cho đăng tải một thông báo phản hồi về các tin đồn hiện nay quay xung quanh nam nghệ sĩ trên MXH. Cụ thể, thông báo này khẳng định rằng vị blogger kia đã lợi dụng sự ảnh hưởng của Jackson để tung ra những đoạn video đã được cắt ghép và chỉnh sửa, sử dụng những từ ngữ như "qua đêm", "hoa hồng", "mỹ nữ" hay "nhà riêng của Jackson" với mục đích định hướng và lừa dối công chúng, cố ý dẫn dắt dư luận để hiểu nhầm nam nghệ sĩ này.

Văn bản từ phòng làm việc của Jackson khẳng định nam nghệ sĩ và hai cô gái trong clip chỉ là quan hệ bạn bè bình thường - Ảnh: Internet

Ngoài ra, thông báo này cũng khẳng định rằng hai cô gái trong clip chỉ là bạn bè bình thường của Jackson và việc tụ tập bạn bè thì hoàn toàn bình thường. Hành vi quay phim, chụp ảnh và đăng tải những thứ này lên MXH không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của Jackson mà danh dự của anh cũng bị tổn thất không hề ít.

Không những vậy, văn phòng làm việc của Jackson còn thông tin rằng họ đã tiến hành trình báo sự việc này với cơ quan cảnh sát để bảo vệ quyền lợi riêng tư hợp pháp của Jackson.

Tuy nhiên, cả hai nghệ sĩ vẫn chưa có câu trả lời nào về thông tin hẹn hò - Ảnh: Internet

Qua thông báo trên từ văn phòng làm việc của Jackson, có thể thấy, phía nam nghệ sĩ đã phản bác tin đồn "cắm sừng tình tin đồn" Yuqi. Tuy nhiên, về tin hẹn hò, họ vẫn chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời nào dẫn đến việc người hâm mộ hiện đang "rối như tơ vò" vì không biết liệu idol của mình hiện có đang trong một mối quan hệ yêu đương nào hay không.

Chưa kịp phản hồi tin hẹn hò, Jackson Vương Gia Nhĩ đã vướng nghi án 'cắm sừng' Yuqi Tống Vũ Kỳ Chưa đầy 1 ngày kể từ khi tin hẹn hò được tung ra, cả Jackson và Yuqi vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào nhưng phía nhà trai lại tiếp tục bị lộ bằng chứng "ngoại tình".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/jackson-vuong-gia-nhi-phan-bac-thong-tin-dua-gai-la-ve-nha-tuyen-bo-khoi-kien-blogger-tung-tin-don-that-thiet-451665.html