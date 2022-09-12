Điểm mặt những nam tài tử điện ảnh Cbiz từng ‘thân bại danh liệt’ vì mua dâm, thác loạn: Lý Dịch Phong không phải là đỉnh lưu duy nhất

Sao quốc tế 12/09/2022 14:40

Trước Lý Dịch Phong từng có nhiều nam tài tử khác từng vướng phải drama mua dâm, thác loạn.

Lý Dịch Phong bị bắt vì hành vi mua dâm nhiều lần đang là tin tức chấn động nhất showbiz Hoa ngữ thời điểm hiện tại. Bê bối đời tư này chính thức khép lại sự nghiệp gây dựng suốt 15 năm của một trong những ngôi sao lưu lượng hàng đầu C-biz. Không chỉ bị người hâm mộ “quay lưng”, nam diễn viên nổi tiếng còn bị xóa tên khỏi hàng loạt nhãn hàng nổi tiếng và cơ hội vực dậy sự nghiệp thực sự là không còn nhiều. 

Điểm mặt những nam tài tử điện ảnh Cbiz từng ‘thân bại danh liệt’ vì mua dâm, thác loạn: Lý Dịch Phong không phải là đỉnh lưu duy nhất - Ảnh 1
Nam diễn viên Lý Dịch Phong - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Điều này khiến cho một số người tỏ ra tiếc nuối cho sự nghiệp của anh chàng. Tuy nhiên trước Lý Dịch Phong còn có những ngôi sao khác từng vướng phải vòng lao lý để rồi ''thân bại danh liệt'' nhanh chóng. 

Ngô Diệc Phàm

Điểm mặt những nam tài tử điện ảnh Cbiz từng ‘thân bại danh liệt’ vì mua dâm, thác loạn: Lý Dịch Phong không phải là đỉnh lưu duy nhất - Ảnh 2
Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet 

2021 là một năm “sóng gió” của showbiz Hoa ngữ. Hàng loạt cái tên nổi tiếng bị “phong sát” vì nhiều nguyên do nhưng cái tên Ngô Diệc Phàm hẳn là điều khiến người hâm mộ cảm thấy bất ngờ nhất. 

Sau khi bị tình cũ Đô Mỹ Trúc tố lợi dụng danh tiếng để dụ dỗ, "săn" và cưỡng bức gái trẻ, gồm cả những người đang ở tuổi vị thành niên, Ngô Diệc Phàm trở thành sao Hoa ngữ thứ hai trong lịch sử bị giới chức Trung Quốc “phong sát” toàn diện (sau Trịnh Sảng) vào tháng 7/2021.

Cựu thành viên EXO chính thức bị bắt giữ với cáo buộc hiếp dâm vào ngày 16/8/2021. Đến hôm 10/6/2022, Tòa án Nhân dân quận Triều Dương (Bắc Kinh, Trung Quốc) đã tổ chức phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Diệc Phàm với tội danh hiếp dâm, tụ tập thác loạn.

Hoàn cảnh của mỹ nam họ Ngô đang trong thế ''ngàn cân treo sợi tóc'' hơn bao giờ hết khi không chỉ đối mặt với việc bóc lịch tù mà số tiền đền bù hợp đồng quảng cáo đã lên tới con số 500 triệu nhân dân tệ cũng là một mối lo khác nam diễn viên cần phải giải quyết. 

Lý Vân Địch

Điểm mặt những nam tài tử điện ảnh Cbiz từng ‘thân bại danh liệt’ vì mua dâm, thác loạn: Lý Dịch Phong không phải là đỉnh lưu duy nhất - Ảnh 3
Lý Vân Địch - Ảnh: Internet 

Ngày 21/10/2021, cảnh sát quận Triều Dương thông báo tạm giam hành chính Lý Vân Địch 15 ngày về hành vi mua dâm. Hồi tháng 6 cùng năm, anh từng bị bắt với lý do tương tự.

Vì scandal này, “thiên tài piano” Trung Quốc bị 14 nhãn hàng xóa ảnh quảng cáo, đơn vị tổ chức sự kiện hủy toàn bộ buổi hòa nhạc. Show tạp kỹ “Anh trai vượt mọi chông gai” xóa phần giới thiệu và các cảnh quay về Lý Vân Địch, số tiền bồi thường thiệt hại của anh chàng cũng lên tới con số khủng lồ. 

Ngoài ra, hàng loạt chức vụ của thiên tài âm nhạc tại các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc đều bị tước bỏ. Trước áp lực từ dư luận, mẹ của Lý Vân Địch thông báo con trai sẽ rút khỏi showbiz đại lục. Có thông tin, anh chuyển đến Hong Kong (Trung Quốc) sinh sống.

Cao Vân Tường

Điểm mặt những nam tài tử điện ảnh Cbiz từng ‘thân bại danh liệt’ vì mua dâm, thác loạn: Lý Dịch Phong không phải là đỉnh lưu duy nhất - Ảnh 4
Cao Vân Tường - Ảnh: Internet 

Cao Vân Tường từng là nam diễn viên thực lực, có sự nghiệp đáng mơ ước và một gia đình hạnh phúc bên người đẹp Đổng Tuyền và con gái. Tuy nhiên, tất cả chỉ còn là dĩ vãng sau khi tài tử “Mị Nguyệt Truyện” vướng bê bối cưỡng hiếp tập thể vào năm 2018 ở Úc.

Dù phủ nhận mọi cáo buộc và được tòa án ở Úc tuyên trắng án vào tháng 3/2020 vì tố cáo không đủ bằng chứng, Cao Vân Tường không thể cứu vãn cả sự nghiệp lẫn hôn nhân. Tháng 7/2019, Đổng Tuyền tuyên bố ly hôn Cao Vân Tường. Cô giành được quyền nuôi con và nắm giữ nhiều tài sản có giá trị. Cũng từ đây nam diễn viên đình đám ngày nào càng có dấu hiệu tụt dốc không phanh khi số lượng dự án phim cũng ít dần đi. 

Chưa dừng lại ở đó, tháng 3/2022, Cao Vân Tường thua kiện công ty Điện ảnh Truyền hình Đường Đức, bị yêu cầu bồi thường tổng cộng 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 170 tỷ đồng).

Huỳnh Hải Ba

Điểm mặt những nam tài tử điện ảnh Cbiz từng ‘thân bại danh liệt’ vì mua dâm, thác loạn: Lý Dịch Phong không phải là đỉnh lưu duy nhất - Ảnh 5
Huỳnh Hải Ba - Ảnh: Internet 

Tháng 5/2015, Huỳnh Hải Ba bị bắt quả tang mua dâm trong phòng khách sạn. Sau 15 ngày giam giữ hành chính, tài tử “Tân Bến Thượng Hải” bị đưa tới trại phục hồi nhân phẩm ở Bắc Kinh.

Trước khi vướng bê bối mua dâm, danh tiếng và địa vị của Huỳnh Hải Ba trong C-biz khá cao. Tuy nhiên, cũng giống như những người đồng nghiệp ở trên Huỳnh Hải Ba cũng tự ấn nút hủy sự nghiẹp của mình một cách chóng vánh. 

Hiện tại, Huỳnh Hải Ba đã hoàn toàn biến mất của showbiz Hoa ngữ. Lần gần nhất anh được truyền thông Trung Quốc nhắc đến là vào năm 2020. Thời điểm đó, cựu diễn viên sinh năm 1976 quay video tiết lộ về cuộc sống cá nhân. Không còn đóng phim, kinh tế gia đình suy sụp dần, đến mức phải sống nhờ đồng lương ít ỏi của cha ruột trong một thời gian. Anh ngủ trong căn phòng chật hẹp, chia sẻ với con trai một chiếc giường tầng. Huỳnh Hải Ba kiếm sống bằng cách làm các video hài đăng lên mạng xã hội. Thậm chí, anh còn công khai hỏi vay tiền khán giả trên sóng livestream.

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Lý Dịch Phong từng là con cưng của nhiều nhãn hàng nổi tiếng nhưng có lẽ từ nay sẽ không còn brand nào muốn tài trợ cho anh chàng lắm tài nhiều tật này nữa.

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