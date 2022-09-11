Trước khi vướng vào vòng lao lý, phong độ đóng phim tệ hại của Lý Dịch Phong trong 5 năm qua khiến nhiều người té ngửa

Sao quốc tế 11/09/2022 22:34

Mang danh đỉnh lưu lượng, nhưng Lý Dịch Phong trong vài năm qua không có bộ phim nào được đánh giá cao dù những dự án này được đầu tư cực kỳ khủng.

Dương Dương, Lộc Hàm, Lý Dịch Phong và Ngô Diệc Phàm là Tứ đại lưu lượng đình đám Cbiz. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại đã có 2 trong số 4 người chính tan nát sự nghiệp vì vi phạm pháp luật. Trong đó, sự việc của Lý Dịch Phong mới đây đã khiến nhiều người bị sốc và cảm giác bị lừa dối từ nam diễn viên sau những tình cảm mà họ đã dành cho anh. 

Trước khi vướng vào vòng lao lý, phong độ đóng phim tệ hại của Lý Dịch Phong trong 5 năm qua khiến nhiều người té ngửa - Ảnh 1
Nam diễn viên Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Dẫu cho được đánh giá là một trong những đỉnh lưu lượng đình đám nhưng có một sự thật thất vọng là trong suốt 5 năm qua, số bộ phim của nam thần họ Lý không đạt được thành tựu nào đáng kể cả. Cụ thể, năm 2016, Lý Dịch Phong bạo lớn nhờ tham gia vào dự án Tru Tiên Thanh Vân Chí cùng Triệu Lệ Dĩnh. Từ đó đến nay, anh chàng chưa có thêm một tác phẩm nào đạt thành tích cao cả.

Trước khi vướng vào vòng lao lý, phong độ đóng phim tệ hại của Lý Dịch Phong trong 5 năm qua khiến nhiều người té ngửa - Ảnh 2
Lý Dịch Phong và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Đến năm 2018, anh chàng trở thành nam chính của bộ phim Anh Đợi Em ở Bắc Kinh đóng cùng Giang Sơ Ảnh. Bộ phim này bị khán giả đánh giá thấp cả về kịch bản lẫn diễn xuất của nam nữ chính. Lý Dịch Phong khiến dân tình quên đi hình ảnh của một diễn viên tài năng ngày nào giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình khi diễn xuất sượng trân và không có gì nổi bật. 

Tiếp đó, sang năm 2019, Lý Dịch Phong có bộ phim Bí Ẩn Mà Vĩ Đại được lên sóng cũng chẳng mấy khả quan. Thành tích phim ngày càng đi xuống khiến danh tiếng lẫn sự nghiệp của nam thần này có dấu hiệu lung lay khi nhìn xung quanh những nam diễn viên trẻ như Tiêu Chiến, Ngô Lỗi hay kể cả Dương Dương đều đang có sự đi lên nhanh chóng. 

Trước khi vướng vào vòng lao lý, phong độ đóng phim tệ hại của Lý Dịch Phong trong 5 năm qua khiến nhiều người té ngửa - Ảnh 3
Nam diễn viên có sự tụt dốc không phanh từ năm 2016 đến nay - Ảnh: Internet

Năm 2021, Lý Dịch Phong tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Hào Thủ Tựu Vị. Và cũng giống như các dự án trước đó, bộ phim này cũng lại nối tiếp chuỗi thất bại của anh chàng khi đóng phim trong những năm qua.

Và trong năm nay, Lý Dịch Phong tái xuất màn ảnh nhỏ với 2 dự án phim là Kính Song Thành  Ám Dạ Hành Giả. Trong đó, Kính Song Thành bị chê bai thảm hại cả về nội dung, diễn xuất và kỹ xảo trong phim. Trong khi đó, Ám Dạ Hành Giả lại chẳng gây tiếng vang dù được đánh giá là có nội dung hay và tạo hình đẹp.

Như vậy, suốt 5 năm qua Lý Dịch Phong đã dần đánh mất địa vị đỉnh lưu lượng của mình với loạt phim thất bại ê chề khi lên sóng. Với việc bị bắt vì tội mua bán dâm, anh chàng cũng đã chính thức đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình.

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