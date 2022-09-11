Lý Dịch Phong bị 'tổn thương sâu sắc' hậu tin đồn phạm tội tình dục

Sao quốc tế 11/09/2022 01:50

Sau khi thanh minh, Lý Dịch Phong tiếp tục đăng tải một bài viết khá dài nói về nỗi lòng của mình khi liên tục bị vướng vào các lời đồn ác ý.

Sau bài viết thanh minh, Lý Dịch Phong mới đây đã tiếp tục đăng tải lên trang Weibo cá nhân của mình một bức tâm thư nói về nỗi niềm của anh khi là một người của công chúng. Tài tử họ Lý cho biết, loạt sự kiện diễn ra vào chiều ngày 10/9 đã khiến anh tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần, đồng thời ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp của anh.

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Tâm thư của Lý Dịch Phong - Ảnh: Weibo

Tiếp đó, Lý Dịch Phong cho biết bản thân anh đã quen với việc sống chung với những tin đồn thất thiệt bủa vây. Việc kiện cáo với anh là dài dòng và mất thời gian vì dù cho có thắng kiện thì những tin đồn kia cũng đã được "tam sao thất bản" nhiều, tiếng xấu thì vẫn còn đó.

Cuối cùng, Lý Dịch Phong hy vọng khán giả khi nhắc đến tên anh thì sẽ nhớ đến những tác phẩm mà anh từng tham gia, nhớ đến một người có trách nhiệm với xã hội và một nhân vật của công chúng luôn trách nhiệm về hành động về lời nói của mình chứ không phải một người chỉ suốt ngày lên bài thanh minh về bản thân và chiếm dụng tài nguyên của công chúng.

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Cả hai bài viết gần đây của Lý Dịch Phong đều đã biến mất không dấu vết chỉ một thời gian ngắn sau khi được đăng tải - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bức tâm thư này của Lý Dịch Phong đã có chung số phận với bài thanh minh trước đó của anh, cả hai đều đã biến mất không dấu vết chỉ một thời gian ngắn sau đó. Đồng thời những hashtag liên quan đến nam nghệ sĩ cũng không thể tìm thấy trên Weibo nữa.

Trước sự việc trên, blogger nổi tiếng trong làng giải trí xứ Trung Trương Tiểu Hàn đã đăng tải một bài viết khá ẩn ý được cho là nhắm vào Lý Dịch Phong: "Miệng cứng đến đâu sẽ bị vả mặt đau đến đấy".

Trước đó, hot girl mạng từng vướng vào tin đồn tình ái với Lý Dịch Phong cũng đã có một động thái vô cùng bất ngờ. Cụ thể, cô đăng tải lên trang cá nhân của mình một dòng trạng thái: “Sự việc đã đến nước này, cứ ăn cơm trước đã". Cư dân mạng xứ Trung cho rằng người đẹp này sắp tới sẽ tung ra một thông tin quan trọng, có ảnh hưởng đến scandal của Lý Dịch Phong.

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