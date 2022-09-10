Trước tin đồn bị phong sát, Lý Dịch Phong được cho là đã từng phải ngồi tù 15 ngày và mới được tại ngoại vào đầu tháng 9 vừa qua.

Theo truyền thông Trung Hoa, một blogger có tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ đã tung ra một "tin nội bộ" cho biết Lý Dịch Phong vừa qua đã phải ngồi tù 15 ngày vì tội mua dâm và sử dụng chất kích thích.

Cụ thể, theo những bằng chứng mà người này cung cấp, người bị cảnh sát bắt giam có tên là Lý Hạ - tên thật của Lý Dịch Phong. Bên cạnh đó, nguồn tin này còn khẳng định rằng phía phòng làm việc của tài tử họ Lý cũng sẽ không lên bài phủ nhận tin đồn này vì làm như vậy sẽ bị cơ quan chức năng "sờ gáy".

Có tin đồn Lý Dịch Phong vừa qua đã phải ngồi tù 15 ngày vì tội mua dâm và sử dụng chất kích thích

Cách đây vài tiếng, loạt bài viết nhắc đến tên Lý Dịch Phong trên các tài khoản Weibo có tích xanh của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Hoa, giải thưởng Hoa Đỉnh, Kim Ưng đã bị xóa hoặc ẩn đi. Tiết mục biểu diễn đêm hội Trung thu của nam tài tử trên CCTV cũng đã bị hủy bỏ. Netizen xứ Trung cũng không thể tìm kiếm được bất kỳ thông tin gì về tên của Lý Dịch Phong trên MXH.

Sự việc trên làm dấy lên tin đồn Lý Dịch Phong đang bị "phong sát ngầm" vì anh chính là nghệ sĩ có tên gồm 3 chữ có nhiều hành vi phạm tội liên quan đến tình dục như mua dâm, dắt mối mại dâm,...

Trước đó, Lý Dịch Phong cũng đã vắng mặt tại một sự kiện được tổ chức vào đầu tuần này tại Hàng Châu khiến nhiều người càng tin vào tin đồn nam tài tử thật sự đã bị tạm giam và đồng thời không thể xuất hiện tại các sự kiện công khai. Tuy Lý Dịch Phong đã livestream giải thích về việc vắng mặt, các cáo buộc phạm tội về anh vẫn được quan tâm đặc biệt trên các nền tảng MXH nước này.

Lý Dịch Phong bị ngầm phong sát, tin đồn phạm tội tình dục là sự thật? Động thái mới nhất của nhiều cơ quan chức năng tại Trung Hoa đã làm dấy lên tin đồn Lý Dịch Phong sẽ là nghệ sĩ tiếp theo sẽ bị phong sát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-dich-phong-tung-bi-tam-giam-15-ngay-vi-pham-toi-tinh-duc-501414.html