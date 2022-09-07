Vì vắng mặt khỏi một sự kiện hôm đầu tuần, Lý Dịch Phong đã vướng phải tin đồn bị bắt vì thực hiện hành vi mua dâm.

Trang Sinchew đưa tin, vào đầu tuần này, Lý Dịch Phong có lịch trình tham gia vào một sự kiện offline trong khuôn khổ quảng bá cho một nhãn hàng được tổ chức ở Hàng Châu. Tuy nhiên, đến giờ hoạt động diễn ra thì nam tài tử vẫn không xuất hiện.

Lý Dịch Phong vắng mặt tại một sự kiện offline vào hôm đầu tuần - Ảnh: Internet

Trước sự vắng mặt của Lý Dịch Phong, cả công ty quản lý của anh và nhãn hàng đại diện cũng không hề lên tiếng giải thích bất kỳ điều gì. Điều này làm cho cộng đồng người hâm mộ của anh không khỏi lo lắng.

Sau đó, mạng xã hội bắt đầu lan truyền tin đồn Lý Dịch Phong đã bị bắt vì thực hiện hành vi mua dâm vào một ngày trước đó, thông tin này khiến cho không ít người xôn xao. Cộng đồng fan của nam tài tử hiện đang vô cùng lo lắng vì sợ rằng anh sẽ đi vào vết xe đổ của nhiều nghệ sĩ khác như thần đồng piano Lý Vân Địch, diễn viên Hoàng Hải Ba...

Khi sự việc này vẫn đang gây xôn xao, Lý Dịch Phong đã bất ngờ livestream gián tiếp phủ nhận việc mình bị bắt vì mua dâm. Anh cho biết, mình hiện đang ngồi trong xe hơi và không thể đến được Hàng Châu - nơi tổ chức sự kiện - vì quy định kiểm soát dịch bệnh tại khu vực này. Tuy nhiên, hiện tại anh vẫn đang ở Bắc Kinh.

"Tôi không thể đến được Hàng Châu dự sự kiện vì quá trình kiểm tra dịch từ cơ quan quản lý. Mong mọi người giữ sức khỏe." - Lý Dịch Phong cho biết.

Sau khi được truyền thông địa phương liên lạc, phía công ty quản lý khẳng định đây là tin giả và cho biết sẽ không bình luận gì thêm. Cộng đồng người hâm mộ của nam tài tử hiện đang rất tức giận và yêu cầu điều tra người tung tin đồn ác ý này.

Rộ tin Trung Quốc sẽ remake phim Pinocchio đình đám của Hàn Quốc, nhắm đến Lý Dịch Phong và Châu Khiết Quỳnh đảm nhận vai nam nữ chính? Mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin cho biết Trung Quốc sẽ mua lại bản quyền của bộ phim truyền hình Hàn Quốc từng gây sốt một thời Pinocchio để làm lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-dich-phong-bi-bat-vi-hanh-vi-mua-dam-500187.html