Hậu phong sát, Lý Dịch Phong bị fan quay lưng, vạch trần bộ mặt thật phía sau danh xưng 'tứ đại lưu lượng'

Sao quốc tế 10/09/2022 20:02

Sau loạt sự kiện liên quan đến Lý Dịch Phong xảy ra vào chiều ngày 10/9, một người hâm mộ đã đăng tải bài viết tố cáo hàng loạt "phốt" trong quá khứ của nam tài tử.

Chỉ trong vài tiếng buổi chiều hôm nay, ngày 10/9, làng giải trí Hoa ngữ đã liên tục xôn xao với hàng loạt tin tức liên quan đến Lý Dịch Phong. Sự việc này làm dấy lên tin đồn anh đã bị "phong sát ngầm".

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Lý Dịch Phong bị fan quay lưng sau loạt ồn ào vừa qua - Ảnh: Internet

Theo đó, loạt bài viết nhắc đến tên Lý Dịch Phong trên các tài khoản Weibo có tích xanh của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Hoa, giải thưởng Hoa Đỉnh, Kim Ưng đã bị xóa hoặc ẩn đi. Tiết mục biểu diễn đêm hội Trung thu của nam tài tử trên CCTV cũng đã bị hủy bỏ. Netizen xứ Trung cũng không thể tìm kiếm được bất kỳ thông tin gì về tên của Lý Dịch Phong trên MXH.

Không những vậy, xuất hiện một thông tin nội bộ với nội dung Lý Dịch Phong vừa qua đã phải ngồi tù 15 ngày vì tội mua dâm và sử dụng chất kích thích. Theo những bằng chứng mà người này cung cấp, người bị cảnh sát bắt giam có tên là Lý Hạ - tên thật của Lý Dịch Phong.

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Sau hàng loạt ồn ào trên, cộng đồng người hâm mộ của Lý Dịch Phong đã vô cùng lo lắng về sự thật phía sau và các động thái tương lai của thần tượng và phòng làm việc của anh. Tuy nhiên, cũng có không ít fan đã tuyên bố quay lưng với tài tử họ Lý, trong đó có người thậm chí đã liệt kê hàng loạt chuyện xấu mà nam nghệ sĩ và phòng làm việc của anh từng làm trong quá khứ.

Hậu phong sát, Lý Dịch Phong bị fan quay lưng, vạch trần bộ mặt thật phía sau danh xưng 'tứ đại lưu lượng' - Ảnh 3

Cụ thể, người này tuyên bố đã dứt khoát quay lưng với Lý Dịch Phong sau loạt ông ào vừa qua, đồng thời đăng tải một bài viết tố cáo những “lịch sử đen” trong quá khứ của nam tài tử. Các ý chính trong bài viết của người này:

- Công ty quản lý của Lý Dịch Phong từng tạo tin đồn giải liên quan đến Ngô Diệc Phàm khi nam nghệ sĩ gây ra tai nạn giao thông, gây thiệt hại tài sản công cộng để định hướng dư luận.

- Trong khi người hâm mộ đang mong chờ sự xuất hiện của Lý Dịch Phong trên bữa tiệc tất niên của các đài truyền hình, thì anh lại cùng một hot girl mạng bay sang Thái Lan để ăn chơi. Lúc đầu nam tài tử còn lấy chuyện yêu đương ra để lấp liếm sự việc nhưng phía hot girl mạng kia lại phủ nhận chuyện hai người có quan hệ tình cảm.

- Một đại fan (fan lâu năm, trung thành, giàu và có mối quan hệ với phòng làm việc của thần tượng) của Lý Dịch Phong từng dùng thủ đoạn lôi Dương Mịch ra làm bia đỡ đạn cho một scandal của nam nghệ sĩ, làm nhiều người lầm tưởng hai người có gian tình trong khi nữ diễn viên vẫn chưa ly hôn chồng.

- Đặc biệt, Lý Dịch Phong còn có mối quan hệ thân thiết và từng tham gia vào một bữa tiệc thác loạn với Seungri - nam ca sĩ người Hàn bị tuyên án 3 năm tù, đóng phạt hơn 22 tỷ đồng vì tội mại dâm và chiếm đoạt tài sản vào tháng 8/2021.

Lý Dịch Phong từng bị tạm giam 15 ngày vì phạm tội tình dục?

Lý Dịch Phong từng bị tạm giam 15 ngày vì phạm tội tình dục?

Trước tin đồn bị phong sát, Lý Dịch Phong được cho là đã từng phải ngồi tù 15 ngày và mới được tại ngoại vào đầu tháng 9 vừa qua.

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